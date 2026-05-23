Taylor Swift e Travis Kelce, l’ospite al matrimonio si infuria per una richiesta

Le future nozze di Taylor Swift e Travis Kelce sono super chiacchierate: c'è anche chi si lamenta (e non ha tutti i torti)

IPA Taylor Swift e Travis Kelce

C’è un argomento che ci accompagnerà per tutta l’estate: le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. Oltreoceano arrivano segnalazioni e indiscrezioni continue, ipotesi sulla location e naturalmente sul presunto contratto prematrimoniale. Le notizie scorrono, e non solo quelle curiose: c’è anche una ospite che si è sfogata in modo del tutto anonimo facendo trapelare un pizzico di malumore. Sì, i problemi relativi all’organizzazione del giorno più bello ci sono anche se sei la popstar più famosa del pianeta, con un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi.

Taylor Swift e Travis Kelce, perché un’invitata al matrimonio si è lamentata

A far scoppiare il piccolo caso sulle future nozze di Taylor Swift e Travis Kelce è stata una rivelazione fatta al Daily Mail da un’ospite che ha preferito non rivelare la propria identità. Il motivo della rabbia? L’impossibilità di presentarsi alla festa con un accompagnatore. “Il mio invito non mi permette di portare un accompagnatore“, ha raccontato la fonte, spiegando di sentirsi in una posizione scomoda. “Cosa dovrei fare? Andare da sola? Sarebbe troppo imbarazzante. Non credo che andrò perché non voglio andarci da sola e non sono sicura di conoscere molte persone lì”.

C’è però un motivo preciso per cui l’invitata ha scelto di raccontare l’accaduto: la disparità di trattamento. Alcuni ospiti, infatti, avrebbero ricevuto il via libera per portare la propria dolce metà… e altri no. Tra i “fortunati” ci sarebbe Selena Gomez, migliore amica della sposa, che potrà presentarsi al fianco del marito Benny Blanco. “So che Selena Gomez porterà suo marito Benny Blanco, quindi avrà un accompagnatore, ma io non posso avere un accompagnatore perché sono una donna single. Non è una sensazione piacevole”.

Dove si sposano Taylor e Travis? Tutte le ipotesi (e il giallo della location)

Al di là dei malumori, l’incognita ormai è solo una: dove e quando si celebrerà il matrimonio? Su questo punto, la coppia non si è lasciata sfuggire nemmeno un dettaglio minuzioso. Secondo le indiscrezioni, gli invitati sapranno dove si terrà la cerimonia solo la mattina stessa delle nozze (per una buona ragione: motivi di sicurezza). “Non vuole che tutti sappiano dove si sposerà fino all’ultimo minuto”, ha spiegato una fonte. Al momento una delle ipotesi circolate prevede le nozze al Waldorf Astoria di New York; oltre a essere una struttura abbastanza capiente, presenta un sistema di accesso e di videosorveglianza elevatissimo.

C’è persino un depistaggio in atto, ovvero una festa organizzata per il 3 luglio nella Grande Mela dalla coppia: sarebbe un classico diversivo per confondere paparazzi e curiosi. “Il matrimonio non si terrà in quella data. Fidatevi”.

Ma anche la lista degli invitati è un vero “campo minato”; tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Blake Lively, un tempo amica inseparabile di Taylor e oggi a debita distanza dopo le tensioni legate alla vicenda giudiziaria con Justin Baldoni. Al momento non risulterebbe tra gli invitati, anche se le porte potrebbero riaprirsi in base all’evoluzione della vicenda. Discorso diverso per Zoë Kravitz, che sarebbe stata invitata nonostante un rapporto definito “turbolento”, complice forse anche il fidanzamento con Harry Styles, ex fiamma proprio della Swift.