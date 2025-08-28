Taylor Swift e Travis Kelce, non sarà un matrimonio reale: quando e dove si sposeranno

Considerata da molti la principessa americana, la popstar dice di no allo sfarzo e all'ostentazione in favore di una cerimonia più intima e riservata

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift si è fidanzata ufficialmente con il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce. La coppia ha annunciato pubblicamente il fidanzamento il 26 agosto 2025 con un post congiunto su Instagram, che includeva cinque foto del momento della proposta.

Quello che per la popstar è un importante evento personale si è rapidamente trasformato in un fenomeno culturale globale. Anche perché Taylor è considerata da molti la principessa americana, amatissima e seguitissima negli Stati Uniti così come all’estero.

Ma secondo le ultime indiscrezioni i fan della Swift non devono aspettarsi un matrimonio reale perché la quasi 36enne e il suo futuro marito sono intenzionati a giurarsi amore eterno in un’atmosfera più intima e riservata.

Quando e dove si sposano Taylor Swift e Travis Kelce

Stando a quanto riporta Page Six, Taylor Swift e il giocatore della NFL hanno in programma di organizzare una cerimonia “privata” con familiari e amici intimi. “Sarà più informale di quanto si pensi”, ha assicurato una fonte dopo l’annuncio del fidanzamento.

Quando e dove? Probabilmente nel 2026, tra la primavera e l’estate. O forse nel 2027, in modo da conciliare i rispettivi impegni di lavoro. Qualche tempo fa, nel suo podcast New Heights, Travis Kelce ha spiegato che non si sposerebbe mai in autunno perché è il periodo di punta della stagione di football.

“In realtà non conosco persone che si siano sposate in autunno, perché tutti i matrimoni a cui ho partecipato e quelli dei miei amici lo fanno sempre in estate”, ha detto a suo fratello e co-conduttore del podcast Jason Kelce. “Bisogna essere disposti a trovare un weekend in cui la squadra non schiera nessuno di buono, magari”, ha scherzato.

“Ho visto matrimoni ovunque tranne che in autunno. Quindi sono sicuro che l’autunno non sia una buona stagione per i matrimoni”, ha aggiunto Kelce, legato alla Swift da due anni.

Per la location, in molti credono che sarà nella villa della musicista sulla spiaggia a Watch Hill, nel Rhode Island. Anche perché la Swift ha in programma di ristrutturare proprio quella casa, forse per ospitare un matrimonio in futuro.

La cantante ha molte altre possibili destinazioni per le nozze tra cui scegliere: il suo stato d’origine, la Pennsylvania; lo stato d’origine di Kelce, l’Ohio; la casa di Kelce a Lee’s Summit, nel Missouri, dove è avvenuta la proposta; una delle case di Swift in California, New York o Tennessee.

Tuttavia, Taylor potrebbe scegliere un matrimonio all’estero dato il suo amore per i viaggi e le ambientazioni romantiche. E la meta più gettonata è l’Italia, da sempre molto apprezzata dalle celebrity americane.

Nel nostro Paese si è sposato di recente Jeff Bezos ma prima di lui lo hanno fatto tanti altri: Kim Kardashian e Kanye West, George Clooney e Amal Alamuddin, Justin Timberlake e Jessica Biel, Emily Blunt e John Krasinski, Woody Allen e Soon-Yi Previn, Salma Hayek e François-Henri Pinault.

Il vestito da sposa di Taylor Swift

Oltre alla location e alla data di nozze, riserbo assoluto anche sul brand dell’abito da sposa di Taylor Swift. Anche se alcune maison sono più quotate di altre: Elie Saab, Versace, Stella McCartney e Vivienne Westwood potrebbero essere in pole position. Molto probabilmente si tratterà di un modello personalizzato, com’è del resto nello stile di Taylor, pronta finalmente a giurare amore eterno dopo una serie di delusioni sentimentali.