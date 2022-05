Frasi per ricordare la mamma defunta, le più belle e toccanti

Lei ci dona la vita e ci accompagna in ogni tappa più importante, affrontando con noi i momenti difficili e quelli più belli: la mamma è la persona speciale che abbiamo sempre accanto e, quando se ne va, lascia un vuoto incredibile. Il dolore non sembra potersi lenire in alcun modo, il pensiero vola sempre a lei. A volte, trovare le parole per descrivere questo groviglio di sentimenti è impossibile: su DiLei puoi trovare alcune frasi bellissime e toccanti da dedicare alla tua mamma defunta, per renderle omaggio e cercare un po’ di conforto.

Frasi per ricordare la mamma morta

Come superare la morte della propria mamma? Solo il tempo può alleviare un po’ il dolore, ma la cicatrice rimarrà per sempre. Puoi trovare un po’ di consolazione dedicandole qualche frase toccante, qualche citazione famosa che racchiuda tutti i tuoi sentimenti.

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Si ama la propria madre quasi senza saperlo, senza comprenderlo, perché è naturale come vivere; e avvertiamo la profondità delle radici di tale amore solo al momento della separazione finale. (Guy de Maupassant)

Le mamme non muoiono mai davvero, vanno ad abitare nel cielo, lucidano il sole di giorno e illuminano le stelle che brillano di notte. Custodiscono i raggi di luna e nella casa celeste aspettano di dare il benvenuto a coloro che amano. (Helen Steiner Rice)

“La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando viene dimenticata”, mi spiegò mia madre poco prima di andarsene. “Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te”. Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei. (Isabel Allende)

Mamma, ogni volta che mi manchi, ricordo anche quanto sono stato fortunato ad averti nella mia vita. Non scambierei quei momenti con il mondo. (Cindy Adkins)

Il tempo è l’unico consolatore per la perdita di una madre. (Jane Welsh Carlyle)

Madre, mia madre, dove sei nel lontano? Dove ti sei perduta dopo la morte, che più non mi mandi la tua immagine, e deserti sono i miei sogni. (Giorgio Vigolo)

C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli… Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no. E il mio amore per te, cara mamma, non finirà mai: continuerei a gridarlo dovesse finire il mondo. (Mitch Albom)

Ogni giorno che passa tesse il filo invisibile del tuo ricordo. (Valerie Perrin)

Frasi per la morte della mamma

Vuoi ricordare ancora una volta la tua mamma che non c’è più, con dolcezza e malinconia? Ci sono tanti bellissimi aforismi in grado di toccarti il cuore e di risvegliare tutto l’amore che è ancora racchiuso dentro di te: ecco quali dedicare alla tua persona speciale, che non dimenticherai mai.

Se ami qualcuno non lo perderai mai del tutto. (Ernest Hemingway)

Non scorderò mai mia madre perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me. (Immanuel Kant)

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola. (Harriet Beecher Stowe)

Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito. (Terri Guillemets)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

Dopo la morte dei nostri genitori moriamo per la prima volta e nasciamo per la seconda. (Andrzej Coryell)

C’è qualcosa nella perdita di una madre che è permanente e inesprimibile – una ferita che non guarirà mai del tutto. (Susan Wiggs)

Se avessi piantato un fiore per ogni volta in cui ho pensato a mia mamma… potrei camminare per sempre nel mio giardino. (Alfred Jennyon)

La morte della madre non è paragonabile alla morte dell’uomo che amavi: è l’anticipo della tua morte. Perché è la morte della creatura che ti ha concepito, portato dentro il ventre, regalato la vita. E la tua carne è la sua carne, il tuo sangue è il suo sangue, il tuo corpo è un’estensione del suo corpo: nell’attimo in cui muore, muore fisicamente una parte di te o il principio di te, né serve che il cordone ombelicale sia stato tagliato per separarvi. (Oriana Fallaci)

Frasi delle canzoni per la mamma defunta

Tanti grandi artisti hanno saputo esprimere in musica il dolore immenso per la perdita della mamma. Ed è con le loro parole, impresse in canzoni che non moriranno mai, che puoi concederti un tuffo nei tuoi sentimenti più malinconici, rivivendo le emozioni più belle e i ricordi della tua mamma scomparsa.

Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te (Jovanotti – Le tasche piene di sassi)

Mamamà sei con me, sei con me. Mamarà amo te, amo te. Se c’è un ricordo dentro di me che non sbiadirà mai più è un bel tempo dove al centro c’eri tu. Mamarà che grande donna sei, me ne sono accorto sai in questi anni miei. Non è sempre stato tutto facile per me, ma nessuno lo sapeva più di te. E se quel che mi ha ferito anche te ferì, io ti penso in un campo di fragole, ti penso felice così, a ballare leggera, bellissima, così. (Eros Ramazzotti – Mamarà)

Qui non c’e mai nessuno che mi parli di te, io mi perdo nel fumo di mille parole per fingere che cerco ancora qualcosa nel silenzio che c’è, lungo questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te. (Francesco Renga – Tracce di te)

Se potessi almeno rivederti anche per un momento, se credessi a quell’idea che tu, ogni giorno tu ancora mi proteggi, mentre invece so che non puoi farlo più. Ed io mi sento perso qui, lontano dai tuoi angeli. (Marco Masini – Lontano dai tuoi angeli)

Ora sei andata via senza dirmi perché, e con te se ne va una parte di me. Le immagini mi cercano, mi portano indietro dove tutto era possibile, nei sogni che facevo. E sarai un uomo, e avrai un figlio e un lavoro, e sarai il mio orgoglio, mi dicevi e sorridevo. Ora se osservo il cielo c’è una luce che brilla, la tua presenza è più forte, sei la mia buona stella. Illumina il mio destino, sei la mia buona stella che mi parla da vicino. (Michele Bravi – Sotto una buona stella)

Sento la voce tua, ma è nella mente mia. Quello che posso solamente fare è accarezzare una fotografia. Quante volte ti ho cercato e ti ho parlato, ed ho sperato mentre guardavo con gli occhi in su che la prima stella accesa, quella fossi tu. (Gigi D’Alessio – La prima stella)

Frasi di condoglianze per la perdita della mamma

Non è facile esprimere a parole la vicinanza per una persona che ha appena perso la propria mamma. Consapevole di un dolore che nessuno può mitigare, non ti resta che abbracciare chi ha subito questa grande perdita. E magari dedicarle un messaggio di condoglianze che possa alleviare le sue pene in questo momento così difficile.