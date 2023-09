Frasi per augurare buon compleanno con la musica e le canzoni più belle

Fonte: 123RF Frasi sul compleanno dalla musica: citazioni e aforismi

Quando si sta per avvicinare il compleanno di una persona amata, è il momento di iniziare a prepararsi: come possiamo stupirla? Dall’amica del cuore all’amico di sempre, dalla fidanzata al fidanzato, la musica sa sempre come aiutarci a esprimere i nostri sentimenti, anche i più profondi. Anche se è vero che a volte non c’è bisogno delle parole per dire a qualcuno che gli vogliamo bene, è anche vero che ogni gesto è un modo per dimostrare il nostro affetto. Le frasi per augurare buon compleanno con la musica e le canzoni sono davvero particolari: DiLei ha raccolto canzoni italiane e straniere famose per facilitarvi nella scelta: ecco le più belle, originali e sentite di sempre.

Frasi dalle canzoni italiane famose per augurare buon compleanno

Non possiamo proprio negarlo: con la musica, possiamo dire tutto. Le frasi più belle dalle canzoni sono sempre perfette da dedicare a chi amiamo. E, quando c’è un’occasione speciale in vista, come un compleanno, vogliamo decisamente trovare le parole giuste. Naturalmente, le canzoni sul compleanno sono diverse: vogliamo iniziare da una lista delle canzoni italiane, da dedicare all’occorrenza all’amore della propria vita, a un parente, o magari un amico. Oltre alle frasi, però, vi suggeriamo di ascoltarle: così potete capire se il ritmo e il genere piacciono anche alla persona che riceverà la dolce dedica. Non dimenticate mai di considerare i gusti dell’altro!

Buon compleanno a un anno in più che non hai

Non diventare mai diversa da te

L’isola al centro della terra tu sei

Credici anche tu e credici di più

Sei bella come sei che non ti vergogni mai di guardare

Toccare, capire, sposare sogni e realtà

E com’è vero Dio, non c’è un limite d’età per volare

Cadere, amare, sognare sempre più in là

Come fai tu. Pooh

E buon compleanno genetliaco

Buon compleanno a te cin cin

E buon compleanno idilliaco. Claudio Baglioni

Riuscissi soltanto a spiegarlo a parole

il tanto che danno le singole ore

d’autunno passate con te. Max Gazzè

Buon compleanno

È così, stai con me

E la tua voce è così bella

Amo te e quel sapore che

Sa di acqua di mare

Sai perché parlo sempre di te

Con i miei amici, i miei amici, i miei amici

Sai perché quando dormo con te

Quasi quasi trattengo il respiro mentre ridi e dici

Ma tu sei qui per me?

Sei felice

Sono felice sì, sì

Buon compleanno, ora spegnimi. Irene Grandi

A chi tanti amanti ha

Tanti auguri

In campagna ed in città! Raffaella Carrà

E che cosa è cambiato

Che puoi firmare le giustificazioni

Quando avrai “bigiato”

Ma nella scuola quella senza i libri

Non ti serve a niente

Perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente

Che ti riempie la testa di cose, di facce e di miti

Che non potrai veramente sapere a cosa sono serviti

Quindi bambina non credere a niente

Che non sia amore, Jovanotti

Chi lo sa perché

Tanti auguri a te

Non è il tuo compleanno e non so dove sei

Tanti auguri a lei

Che ora sta con te

Tanti auguri a lei

E la festa è finita, tanti auguri. Marcella Bella

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love

Oh my God, quanti soldi

Voglio una tipa che balla il reggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

È il mio compleanno tutti i giorni ma

Señorita perché non rispondi?

Ti ho lasciato sei messaggi sull’iPhone. Sfera Ebbasta

Frasi dalle canzoni straniere per augurare buon compleanno

Ovviamente, oltre alle canzoni italiane famose sul compleanno, un po’ tutti gli artisti – di ogni nazionalità – hanno voluto comporre su questo tema. C’è chi magari lo ha voluto fare dolcemente, o ancora riflettendo sul tempo che passa. Del resto, ogni compleanno segna un +1 che ad alcuni di noi proprio non va giù. Per chi apprezza decisamente la buona musica, DiLei ha scelto di inserire dei grandi classici, da Stevie Wonder a Madonna: ci sono canzoni di compleanno che meritano decisamente più di un ascolto, proprio perché sono sentite e perché ci trasmettono sentimenti unici. Passiamo alle frasi dalle canzoni straniere per augurare buon compleanno, per tutti i generi.

È il mio compleanno

Farò quello che mi piace

Mangerò quello che mi piace

Bacerò chi mi piace

È il mio compleanno

Farò quello che mi piace

Indosserò ciò che mi piace

Farò festa stanotte

Dannazione, è il mio compleanno

Tutti mi amano

Sì sì sì. Anne Marie

Dovrebbe esserci una legge contro

Chiunque si offenda

In un giorno della tua festa

Perché sappiamo tutti nella nostra mente

Che ci dovrebbe essere un tempo

Che possiamo mettere da parte

Per mostrare quanto ti amiamo

E sono sicuro che sarai d’accordo

Non potrebbe adattarsi più perfettamente

Che avere una festa mondiale

Il giorno in cui sei diventato

Buon compleanno. Stevie Wonder

passare del tempo assieme)

Festeggeremo (io e te)

È il tuo compleanno (quindi tesoro

spegni le candele)

Festeggeremo (sai)

È il tuo compleanno

Sto mandando inviti

Per far sapere a tutti i tuoi amici

quello (è il tuo compleanno). Destiny’s Child

so di avere torto

il tempo vola

quando ti diverti

ti svegli un altro anno è andato

ventuno

Immagino che tu voglia sapere

perché sono al telefono

è passato un giorno o giù di lì

lo so che è un po’ tardi

ma buon compleanno

yeah yeah whoa oh lo so che mi odi yeah yeah whoa oh beh mi manchi anche tu. The Click Five

È anche il mio compleanno, sì

Dicono che è il tuo compleanno

Buon compleanno a te

Sono felice che sia il tuo compleanno

Buon compleanno a te

Sì andiamo a una festa festa

Vorrei che ballassi (Compleanno)

Fai un gi-gi-gi-giro di danza (Compleanno)

Vorrei che ballassi (Compleanno). The Beatles

Te ne darò un assaggio

Sarà come se fosse il tuo compleanno ogni giorno

Si che ti piace il dolce

Quindi potrai avere la tua torta

Ti darò qualcosa di buono da celebrare, perciò esprimi un desiderio

ogni giorno sarà come il tuo compleanno

Sarò il tuo regalo

Ti darò qualcosa di buono da celebrare. Katy Perry

Soffia i tuoi sogni con me

Soffia i tuoi sogni, soffia i tuoi sogni

Soffia via i tuoi sogni con me (così delizioso!)

Digli che è il mio compleanno

Digli che è il mio compleanno

Di ‘loro che è il mio compleanno quando faccio festa in quel modo

Ogni notte è il mio compleanno

Non lo sanno, quindi va bene

Di ‘loro che è il mio compleanno, quando faccio festa in quel modo. Selena Gomez

Sono una ragazza felice

È la mia canzone di compleanno

Nel mio mondo felice

So che sarà una bella giornata

oh yeah, oggi è il mio compleanno

E il ritmo continua (E il ritmo continua)

Sono una ragazza felice (sono una ragazza felice)

È la mia canzone di compleanno (Oh yeah, è il mio compleanno)

Nel mio mondo felice (nel mio mondo felice)

Accendo le candele, devo esprimere un desiderio

Avvolgi il regalo e sigillalo con un bacio. Madonna

So quanto farai tornare a casa, ma indovina a chi non importa

Stasera uscirò anch’io e visto che non ci sarò

Buon compleanno Buon Natale e felice anno nuovo

I miei migliori auguri potrebbero essere in anticipo, ma non rimarrò nei paraggi

Per fare una torta per il tuo compleanno mentre sei fuori a correre

Può aiutarti a festeggiare, perché ti porti tanto allegria. Loretta Lynn

Non significa che io sia più vecchio

Di quello che ero ieri. Frankie Cosmos

Lo sapevo dal momento in cui sei venuto

Ho visto nei tuoi occhi l’alba di un giorno

Dove nulla sarà mai più lo stesso

Sento il cuore che mi batte nel petto

Mi abituerò solo a dire “sì”

Sì, ti amerò con tutto ciò che sono

Sì, stasera è dove abbiamo iniziato

Ooh, voglio ballare con te

Ooh, ti prometto di sostituirti oh oh oh

Ooh ooh ooh Farò di tutto per te

Oh sì, oh sì, stasera, amore mio tutto ciò che voglio

Voglio cantare per te

Sì, canterò per te

Buon compleanno, tesoro. Kygo feat. John Legend

Canzoni di buon compleanno da dedicare a un amico: le frasi

Quando arriva il momento di scegliere la canzone di compleanno da dedicare a un amico o amica, ecco che siamo decisamente incerti. Così, abbiamo voluto aiutarvi per facilitare la scelta: ci sono alcune frasi che ben si adattano a un bigliettino di auguri davvero unico nel suo genere. Ovviamente, possiamo anche semplicemente inviare la canzone, ma suggeriamo di aggiungere anche una nota personale: se vogliamo dire a qualcuno quanto ci teniamo, facciamoglielo sapere anche con parole nostre. Di seguito, alcune delle canzoni da dedicare a un amico per il giorno del suo compleanno.

Happy birthday to you happy birthday to me

Non cambierà un gran che

Tanto sei sempre tu sempre scemo così

Non è poi grave

Adesso mi alzerò e farò finta che

Sia un giorno uguale a

Tutti gli altri però

Non sarà semplice

Ma poi mi passerà

Dovrò solo evitare lasciarlo squillare

Non fare l’errore rispondere e dire

No grazie di cuore non ti disturbare

Ma che festeggiare. 883: 1 in +

Una celebrazione che durerà negli anni

Quindi portate i vostri bei momenti e anche le vostre risate

Festeggeremo la tua festa con te! Kool & the gang

E che tutti i tuoi sogni diventino realtà

Ti cantiamo tanti auguri

E che tutti i tuoi sogni diventino realtà

Oh oh oh oh oh oh

Questa è la tua canzone di compleanno

Oh oh oh oh oh oh

Celebrazione tutta la notte

Oh oh oh oh oh oh

Possano tutti i tuoi sogni avverarsi

Cantiamo tutti insieme: tanti auguri a te. Dj Bobo

In questo giorno ti avresti amato in ogni modo.

Questo è il tuo giorno, il tuo giorno, tanti auguri a te, a te, a te.

Buon compleanno a te, sei ancora giovane.

L’età è solo un numero, non smettere di divertirti.

Questo è il tuo giorno, il tuo giorno, tanti auguri a te.

Questo giorno arriva solo una volta all’anno,

Perché sei così meraviglioso con ogni cosa che fai, ehi! New Kids On The Block

Frasi dalla musica e dalle canzoni per augurare buon compleanno ai figli

Per i genitori, non è facile vedere i propri figli crescere così in fretta. A volte, il tempo sembra davvero passare come un fulmine. Non dobbiamo però lasciarci abbattere proprio dal tempo che scorre, anzi: celebriamolo. Grazie alle frasi dalle canzoni di buon compleanno e non solo, possiamo ricordare ai nostri figli quanto sono speciali e lasciare loro in “regalo” una canzone per sempre, che ascolteranno con nostalgia, un giorno. Anche in questo caso abbiamo selezionato alcune delle canzoni più belle e speciali, particolarmente sentite, sia in italiano che in inglese.