Le frasi delle canzoni di Annalisa per fare un pieno d’energia

Fonte: Ipa Frasi delle canzoni di Annalisa. Le migliori e le più famose

Annalisa Scarone è una cantautrice italiana nota solo come Annalisa. Nel 2011 si è fatta conoscere nella decima edizione di Amici di Maria de Filippi dove si è classificata seconda vincendo il Premio della critica. Il 2014 è l’anno della svolta per la cantante, che si dedica anche alla scrittura, sia di propri brani sia di quelli per altri artisti, diventando un’autrice a tutti gli effetti. Ha collaborato con illustri colleghi come Alessandra Amoroso, J-Ax, Achille Lauro e Fedez. Nel corso della sua carriera è stata più volte sul palco dell’Ariston nella categoria Big dove torna per la sesta volta al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente”. Vincitrice di un Mtv Europe Music Award, cinque Music Awards e altri importanti riconoscimenti, nel 2023 la rivista Forbes ha inserito l’artista tra le cento donne di successo in Italia.

I testi delle canzoni di Annalisa raccontano l’amore e i sentimenti, ma anche le passioni, le inquietudini dei suoi coetanei ovvero la generazione nata tra gli anni ottanta e novanta. La cantante nei suoi brani parla anche di amicizia, dei problemi delle donne tutto con uno sguardo ottimista e positivo. Molte delle sue canzoni sono diventate delle hit che hanno conquistato pubblico e radio e che hanno generato nuovi trend. Da Da “Tropicana”, passando per “Bellissima”, Mon Amour” e “Disco Paradise”, è impossibile non ballare sui versi della musicista di Savona.

DiLei ha raccolto le frasi delle canzoni di Annalisa più rappresentative del suo genere, più toccanti ed energizzanti per conoscere ancora di più il talento della cantautrice.

Frasi delle canzoni famose di Annalisa

Alcuni brani di Angelina sono diventate hit estive, come la ritmata “Ci pensiamo domani” che ha fatto ballare milioni di persone e sono entrate nelle classifiche di moltissime radio. Nei suoi testi l’artista alterna pensieri personali all’entusiasmo della giovinezza e gioia di vivere promuovendo un messaggio di libertà e rispetto per se stessi. Le frasi delle canzoni famose di Annalisa.

Le telefonate, ore ad aspettare. Poi mi da occupato perché chiami anche tu. (Disco Paradise)

Disperata e anche leggera. Vengo per rubarti la scena. Ehi, garçon, ho un’idea. Lei, lui (na-na-na, na-na). Lei, lui (na-na, na-na-na-na-na). Lei, un movimento tecnico (no, no, no, no). Lui, un sorso con l’arsenico (no, no, no, no). Io rimango sola come minimo. Sexy boy, sexy boy, allora io ci sto. (Mon Amour)

Disperata e anche leggera. Vengo per rubarti la scena. Ehi, garçon, ho un’idea. Lei, lui (na-na-na, na-na). Lei, lui (na-na, na-na-na-na-na). Lei, un movimento tecnico (no, no, no, no). Lui, un sorso con l’arsenico (no, no, no, no). Io rimango sola come minimo. Sexy boy, sexy boy, allora io ci sto. (Mon Amour) Dove vai. Te ne vai. Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima. Bellissima. Dove vai. Ma che cosa vuoi. Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent. Ero bellissima. (Bellissima)

Poi ritorniamo giù. Lungo discese pericolose. Senza difese. Ritorniamo giù. A illuminarci come l’estate. Che adesso brilla. Com’era il mondo prima di te? (Com’era il mondo prima di te)

E questa casa non ha niente di. Niente di te. Ma l’ultima volta è sacra. L’ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un’ora. Serviranno ancora. Dieci ultime volte. Dieci, dieci ultime volte. (Dieci)

Se apro gli occhi, la vedo, la vita che volevo. Ti vedo solo nei sogni. Che bello potersi svegliare, svegliare, eh. Mi spiace, ma un domani non ci sarà. Un po’ come le storie su Instagram. Con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori. Ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va, che non torna più. Non torna più. (Un domani)

Non lo so cosa dire agli altri. Mentre soffro un po’ e balliamo, io e te. La crisi a Saint-Tropez stasera. Non ho più la catenina al polso. Al buio soffro un po’ e ti amo, io e te. La crisi a Saint-Tropez stasera. Non mi guardare così. Non mi guardare così. (La crisi a Saint-Tropez)

Ho la tua foto nella tasca. Che piange lacrime di carta. Ora so bene quanto costa. Restare soli ad una festa. Il cielo è terso a San Lorenzo. Sarà diverso perché se fuori è estate dentro è inverno. Nessuno è come te. Noi cadiamo giù. Cadiamo giù, cadiamo giù. Giù cadiamo giù, cadiamo giù. (San Lorenzo)

Vado via che è finito il mio tempo, passi svelti come nel flamenco. Un’altra notte che sbatte sul tetto ha lo stesso suono dei miei tacchi sul pavimento. (Houseparty)

No, che non è tardi, troppo tardi. Cerco un’altra scusa per fermarmi. Solo un’ora anche se è da pazzi. Sto precipitando dieci piani. Cado sulla gommapiuma. Come nel tuo bagnoschiuma. Stupidi chiari di luna già passati. Cado sulla gommapiuma mentre tu dormi. In qualche modo sono ancora qui. Quando ti svegli lo facciamo bene. Prima di scappare, c’est la vie, oh-oh-oh. Stasera cosa vuoi fare? (Gommapiuma)

Frasi delle canzoni dei Sanremo di Annalisa

La cantante è salita già varie volte sul palco dell’Ariston riuscendo a conquistare posizioni di tutto rispetto. Nel 2013 è stata in gara con “Scintille” arrivando nona durante la finale, nel 2015 ha portato “Una finestra tra le stelle” che si posiziona quarta, l’anno dopo è undicesima con “Il diluvio universale”, ma due anni dopo recupera alla grande arrivando terza con “Il mondo prima di te”. Nel 2021 è settima con “Dieci” nel quale racconta la storia di un amore che non vuole finire. Emozionanti e intense, le frasi delle canzoni di Sanremo di Annalisa.

Come poterti dire. Questa mia canzone. Gia ti appartiene e mi lascia di te. Come in un regalo di natale. La curiosità di non sapere cos’è. Dritta allo stomaco. Tu come un colpo di scena. Scivola scivola. Un brivido sulla mia schiena. Per te che forse un giorno sarai solo mia. O forse solo un sogno già finito. Tornano tornano. Le fantasie quelle più ardite. Noi ci guardiamo ma. Senza capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa. Inaspettata quanto attesa. (Scintille)

Disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo. Da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo. Baciarti e poi scoprire che l’ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te. E non sentire bisogno più di niente. (Una finestra tra le stelle)

Cambio faccia cambio modo di pensare. Se una goccia di una lacrima versata. Ti accarezza il viso mentre ridi e dici. Che è la pioggia. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte. Mentre continui a sorprendermi. (Una finestra tra le stelle)

L’amore non è una colpa. Non è un mistero. Non è una scelta. Non è un pensiero. L’amore quello dei film. L’amore del che segno sei? C’è affinità, un aperitivo, chissà se mai. Magari, qualcosa, qualcosa, succederà. (Il diluvio universale)

E mentre sfoglio un altro stupido giornale. Penso che in fondo sia tutto regolare. E intanto io preferisco sognare. Perché è così, è così, io lo so. Che mi lascio andare. E allora io preferisco sognare. Perché da qui la realtà si nasconde meglio che sotto il diluvio universale. E tu, dall’altra parte del mondo. Come una stanza da rifare. Resti immobile all’altare. Sei la canzone che non ho mai saputo cantare. (Il diluvio universale)

Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente. E sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare. Attorno a un altro sole. (Il mondo prima di te)

E poi ci toglieremo i vestiti. Per poter volare più vicino al sole. In una casa senza le pareti. Da costruire nel tempo. Costruire dal niente. Siamo fiori. Siamo due radici. Che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo montagne a picco sul mare. Dal punto più alto impariamo a volare. (Il mondo senza di te)

Cos’è che ti ho promesso. Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos’hai. Siamo dentro i ghiacciai. Dieci giorni in una notte. Dieci bocche sul mio cocktail. (Dieci)

E forse non ritorno in me. Ma niente panico. Guarda come piove forte. Questo sabato. Perché l’ultima volta è sacra. Fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara. Questa notte si impara. E sta piovendo. E sono fuori da. Fuori da me. (Dieci)

Frasi delle canzoni più recenti di Annalisa

Gli ultimi due album di Annalisa sono “Nuda” del 2022 ed “E poi siamo finiti del vortice”. Entrambi hanno riscosso un enorme successo sia di critica che di pubblico. Le tracce nelle due raccolte toccano vari temi dall’amore alle cadute fino all’entusiasmo nell’affrontare la vita. In “Nuda” in particolare, la cantante cerca di mettersi a nudo e mostrare le sue fragilità con un lavoro di introspezione e sensibilità. Da “Ragazza sola” a “Tsunami”, le frasi delle canzoni più recenti di Annalisa.

Passo i capelli tra le dita, li lego con la matita. Giornata finita, batteria all’1%, dopo lo sento e sulla strada di casa c’è il sole di Rio de Janeiro. Chissà se è sempre stato lì o sono io che non c’ero. (Houseparty)

Forse non mi sento più sola, sola, oh. Anche quando mi sveglio da sola, ora, oh. Sembra sole, ma è la luna piena. Che brucia la schiena. Di una ragazza sola, sola. Che forse non si sente più sola. (Ragazza sola)

E non sarà mai domenica. Senza una frase poetica. Gridala tutta la notte. Tutta la notte. Se mi togli anche l’ultima, ultima. Se mi togli anche l’unica, unica. Ora di sonno da questa notte. (Ragazza sola)

Passate quante settimane? Non lo so. A fare sesso e litigare all night long. Mi hai fatto piangere e ballare, oh-oh-oh. Che dolce malinconia. Oh mamma, mamma, mamma. Sarà per questa maledetta gelosia. Sarà per questa maledetta voglia di farti incazzare, oh-oh-oh. Maledetta euforia, sono pazza di te (Euforia, sono) (Euforia)

Qualcosa si muove (euforia, sono pazza di te). Siamo noi controluce (euforia, sono pazza di te). La nascita di un’altra Venere siamo io e te. Che dolce malinconia (oh-oh). (Oh-oh-oh). Che dolce malinconia. Oh mamma, mamma, mamma. Sarà per questa maledetta gelosia. Sarà per questa maledetta voglia di farti incazzare, oh-oh-oh. Maledetta euforia, sono pazza di te. (Euforia)

Per ogni volta che aspetto. Non dico quello che penso. Un po’ di me va perso, ah. Non ci voglio stare sulla sabbia. Voglio essere un’onda e diventare schiuma. E se un’estate ci cambia davvero. Se sono meglio o peggio ora non so. Se siamo nel bianco in un cielo nero. Hanno detto che spioverà. (Tsunami)

E con il tuo sguardo voglio farci a botte. Tornare con I graffi e le mani sporche. Sei nelle frasi che sbaglio. Nelle partite che perdo. In tutto questo tempo, ah. Non ci voglio stare sulla sabbia. Voglio fare l’onda e dopo fare la schiuma. (Tsunami)

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca. Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa. Cuore che rimbalza in petto come le maracas. Eva più Eva, Eva più Eva. Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca. Stesi come panni per le strade di Caracas. Chiamami per nome, un nome solo non mi basta. Eva più Eva, Eva più Eva. (Eva+Eva)

Parti di lamiere. Noi con due cannucce. Sì, ma nello stesso bicchiere e in queste sere, eh-eh. L’aria si fa calma. Stretti come black mamba. Vetri nella sabbia. (Eva+Eva)

Guardami. Ascolta mentre parlo a bocca chiusa. Chiudi gli occhi e guardami. Il corpo non ti mente come Giuda. Sono qui nuda, nuda. Anima cruda. Sono un pesce rosso che diventa barracuda. Nuda, nuda. Una scena muta. Perdere la rotta triangolo delle Bermuda. N.U.D.A.Nascere umani diventare animali. N.U.D.A. Possiamo volare anche senza ali. (Nuda)

Frasi diventate tormentoni delle canzoni di Annalisa

Molti dei brani dell’artista di Savona sono diventati tormentoni conosciuti anche da chi non è un fan sfegatato della cantante. Dalle radio ai social, la sua musica è arrivata ovunque. Alcuni esempi sono l’estiva “Tropicana“, un brano pieno di vita e brio perfetto per ballare in spiaggia oppure l’enigmatica “Mon Amour” che tra una lei che bacia un lui che bacia un’altra lei ha fatto ballare e cantare tutta l’Italia. Le frasi diventate tormentoni delle canzoni di Annalisa

Bolle di sapone sotto il tuo balcone. E mi piace tanto tanto quando mi annoio. E tu mi fai la Disco Paradise. Stasera che mi fai? La Disco Paradise, Paradise. (Disco Paradise)

Ho visto lei che bacia lui. Che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera. Ballo tra le lampade a sfera. Lei piace sia a me che a te. (Mon Amour)

E domani non lavoro, quindi. Uh, ce ne stiamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Uh, colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che. (Mon Amour)

Insieme solo dentro casa. Che senso ha. Di me non parli con nessuno. E non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose. Che sesso fa. Mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto. È un classico. E poi senza avvisare sei qui. (Bellissima)

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica. È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell’Adidas. E poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna se mi manchi, sì. Chiamatemi un medico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio però tu mi piaci. Oh oh oh. Ho fatto i salti mortali. Oh oh oh. No, non mi dire che è tardi. Ah ah ah. Avevo voglia di, vo-Voglia di, voglia di. (Bellissima)

E maledetta l’estate. Col suono delle sirene, delle cicale. Tropicana, danza dolceamara. Ballo anche se arriva il temporale. E mi piace. Notta fonda, luna piena. Tropicana, Macarena. Ballo anche se arriva il temporale (baila) (Tropicana)

Ho visto l’Amazzonia tra i fumi della città. Nera come la macchina, dai, portami via da qua. Mi dai fastidio se mi fai video. Tramonto chimico, balliamo in bilico. Sulla schiena, fiume in piena. Notte fonda, Macarena. Brucia lenta l’atmosfera diventa magica. (Tropicana)

Suona una radio che fa, ah. Na-na-na, na-na-na, na, ah. Lo scrivo sopra la polvere. Succederà, fermati qua. Vista dalla finestra, ehi tu. La luna sembra un’altra abat-jour. Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina. Sì, però. Ancora un movimento lento. Poi chiami un taxi. Da queste parti facciamo presto. A fare tardi. (Movimento lento)

Vestito corto, calle maravilla. Poche parole, parli la mia lingua. E il caldo torrido su-sulla schiena. E all’alba i postumi di ieri sera. Vicoli di Andalusia. Pensieri senza poesia. Lasciati sopra le macchine. Dove si va? Sempre qua. Vista dalla finestra, ehi tu. La luna sembra un’altra abat-jour. Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina. Sì, però. (Movimento lento)

Frasi dalle prime canzoni di Annalisa

Anche nelle prime canzoni che hanno segnato il debutto come solista di Annalisa, l’amore è uno dei temi principali. La voce pulita della cantante riesce a dare corpo a brani delicatissimi e potenti che variano dal genere soul al rock fino al pop. Tra ballate melodiche e tocchi di jazz si racconta la passione, la positività e anche la leggerezza necessaria per avere uno sguardo ottimista sulla vita. La frasi delle prime canzoni di Annalisa

Giorno per giorno, io mi nutrirò di ogni tuo piccolo. Gesto spontaneo, credo che il modo di donare sia. Più importante del dono in se, ho messo a tacere ogni perplessità. Non c’è trucco o inganno non c’è vanità. L’incerta speranza ha lasciato il suo posto a una vaga felicità. (Giorno per giorno)

Stasera la luce si sente importante. Si guarda allo specchio con aria elegante. E non c’è niente al mondo che la può distogliere. Da tanta bellezza che il suo diamante è. L’abbraccerà, rallegrerà, solleverà, se mai cadrà. Difenderà, sempre sarà diamante lei e luce lui. L’abbraccerà, rallegrerà, solleverà, se piangerà. Difenderà, perdonerà, diamante è lei e luce è lui. Per sempre, per sempre. (Diamante lei e luce lui)

Mi sei scoppiato. Dentro al cuore all’improvviso. All’improvviso non so perché. Non lo so perché all’improvviso. All’improvviso. Sarà perché mi hai guardato. Come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva. All’improvviso per te. (Mi sei scoppiato dentro il cuore)