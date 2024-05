Istinto Animale, testo e significato del brano di Don Joe, Annalisa, Guè e Ernia

Fonte: Getty Images Don Joe, Ernia, Annalisa e Guè

Un grande ritorno quello di Don Joe, che riprende in mano la sua anima urban pubblicando un nuovo singolo che promette di farci ballare per tutta l’estate. Arriva così Istinto Animale, il nuovo brano il cui il produttore mette insieme Guè, Ernia e la regina del pop Annalisa per una colonna sonora in pieno stile urban difficile da togliersi dalla testa.

“Istinto Animale”, significato della canzone

Dopo il nuovo disco e le date incredibili insieme ai suoi Club Dogo, Don Joe pubblica Istinto Animale, un brano che già dalle prime note non solo ci trasporta nello scenario e nello stile tipico del produttore, ma apre la porta a quella che potrebbe essere la vera hit dell’estate 2024.

Le voci di Annalisa, Ernia e Guè ci lanciano in un mood fresco e vivace, fatto di riferimenti a Milano e di una relazione frenetica tra una ragazza e un ragazzo in cui primeggia, appunto, l’istinto animale.

Don Joe ha avuto l’idea del sample in maniera molto naturale, pochi giorni dopo l’ultima delle dieci date al Forum di Milano insieme ai Club Dogo. Naturale anche la scelta dei feat, portando alla produzione di una canzone che suona già come una hit in maniera veloce e con grande entusiasmo.

“Istinto Animale”, testo della canzone

Lei vuole stare con G, entrare nella parte

Trasferirsi da me su Marte

Tra un eclissi dal jet al quartiere

Indossare Panthère di Cartier

Guidare la mia Urus di notte

Farsi dire: “Ti giuro che non guardo le altre donne”

Stare nello studio quando droppo queste bombe

Tolgo la sicura per far fuori le sue ombre

Mettersi la mia collana e il mio cap

Lei è una supa dupa star, no cap

Controllarmi l’iPhone, ma non c’è niente da fare

Quando è my man Don Joe che mi mette la base

Quando brucerò anche Manhattan

Prendi tutti i soldi, poi scappa via

Sotto la luna, io

Ero una venere in tuta

Ma quando perderemo la calma

Stesi sul divano di casa mia

Cerco una scusa se

Chi si ama si usa e

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Permettimi di dire due cose

Vuoi fumare, na-na, vuoi ballare, na-na

Lasciati andare, na-na, champagne e marijuana

Siamo io e Guè, sali sull’automobile

Sangue blu milanese, è il salone del nobile

Okay, sei al top nella mia trend topic

Già al tag di Joe chiama l’antidoping

Hermès, sei una rich Mary Poppin babe

Bois d’Ébène il mio profumo sul tuo trench di Loewe

È chiaro, chiunque, quando passi, guarda

Si chiede da dove arrivi, cosa c’è nell’acqua

Nel back a fine concerto restano in pochi

Così ti guardo io perché a te cantano gli occhi

Quando brucerò anche Manhattan

Prendi tutti i soldi, poi scappa via

Sotto la luna, io

Ero una venere in tuta

Ma quando perderemo la calma

Stesi sul divano di casa mia

Cerco una scusa se

Chi si ama si usa e

Oggi passo dalla tua zona

Sì, però vedendoti ancora

Spero non sarà una sparatoria

Se siamo solo due figli di nessuno per strada

Baci che nessuno guardava

Dati contro il muro

Con una sigaretta al buio