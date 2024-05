Da vicino nessuno è normale, ospiti della prima puntata dello show di Cattelan

Fonte: Getty Images Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è pronto ad aprire le porte del suo Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma che lo trasporta ufficialmente in prima serata su Rai 2 dopo l’incredibile successo di Stasera c’è Cattelan. Il programma, che per il momento prevede tre puntate, inizierà lunedì 20 maggio con una serie di ospiti e tanto divertimento. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

“Da vicino nessuno è normale”, gli ospiti del 20 maggio

Grande debutto in prima serata su Rai 2 per Alessandro Cattelan, che apre i battenti del suo Da vicino nessuno è normale. Un programma in cui, tra monologhi comici, candid camera ed esperimenti sociali di cui il pubblico sarà grande protagonista, il presentatore proverà a raccontare le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente.

Insieme a lui, un cast fisso d’eccezione: gli Street Clerks, gruppo musicale pop rock che abbiamo imparato a conoscere a Stasera c’è Cattelan, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini, volto molto seguito su TikTok.

Non mancheranno, poi, gli ospiti protagonisti di ogni serata. Per la prima puntata, un onda stasera 20 maggio, Cattelan ha pensato ai The Kolors, band ormai amatissima per i suoi tormentoni impossibili da togliersi dalla testa, e Tananai. Ad aggiungersi alla rosa di cantante, un gruppo incredibile di sportivi: Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Un format che pare essere divertentissimo e che, allo stesso tempo, spinge a farci riflettere. Un mix di suggestioni che ci invitano a ragionare sulla condizione umana coinvolgendo non solo gli ospiti, ma anche il pubblico in presenza e da casa per un’esperienza che ha tutti i presupposti per essere indimenticabile.

“Da vicino nessuno è normale”, l’assenza di Fedez

Grande assente della serata è sicuramente Fedez, che dopo aver smentito un’indiscrezione secondo cui la Rai aveva deciso di sospendere la sua ospitata nel programma per via dei recenti problemi collegati al pestaggio di Cristiano Iovino, non sarà comunque presente per alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a rivolgersi al pronto soccorso con forti dolori allo stomaco.

In merito all’assenza del rapper, Cattelan ha commentato in un’intervista per Il Corriere della Sera: “Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio.”

“Da vicino nessuno è normale”, quando e dove vederlo

Il nuovo programma di Alessandro Cattelan, ospitato dentro e fuori il teatro Franco Parenti di Milano, potrà essere seguito in prima serata su Rai2. In programma, tre appuntamenti: il primo stasera, 20 maggio, per poi proseguire il 27 maggio e il 3 giugno sempre a partire dalle ore 21.20. Per chi volesse recuperarlo in un secondo momento, invece, le puntate saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay.