Un periodo decisamente difficile, per Fedez, che dopo la vicenda Cristiano Iovino avrebbe avuto nuovamente bisogno di urgenti cure mediche per risolvere un serio problema allo stomaco. Il rapper sarebbe stato così portato in ospedale con una certa premura a seguito di forti dolori di natura incerta, come si riporta sul profilo Instagram di Dillinger News, e pare inoltre che sia questo il motivo del no all’ospitata su Rai2 da Alessandro Cattelan, in onda dal 20 maggio con Da vicino nessuno è normale.

Problemi di salute per Fedez, i motivi del no alla Rai

Il forfait di Fedez da Alessandro Cattelan era stato dapprima smentito e poi confermato da una nota Rai che parlava di problemi di salute, senza però entrare nel merito delle motivazioni che avrebbero portato il rapper a saltare il debutto del programma Da vicino nessuno è normale. Pare invece che le ragioni siano più serie del previsto e che l’artista abbia dovuto far fronte a una nuova disavventura fisica dopo le tante che ha superato in questi anni.

Il marito di Chiara Ferragni, dalla quale si è diviso non più di qualche settimana fa, avrebbe accusato dei forti dolori allo stomaco tanto da doversi rivolgere al pronto soccorso più vicino per ricevere tutte le cure necessarie. Nessun indizio però è arrivato dal diretto interessato che in questi giorni ha continuato a postare sul suo Instagram, proprio nelle ore in cui veniva registrata la puntata del programma Rai, dando conto dell’inizio dei lavori per il suo nuovo album per il quale sarebbe tornato in sala di registrazione.

La nuova vita lontano da Chiara Ferragni

Il capitolo dell’esistenza di Fedez che si è appena aperto non sarebbe comunque tutto rose e fiori. Anzi, c’è chi teme seriamente per l’equilibrio della sua salute mentale. Prima la lite con Luis Sal, che ha portato alla chiusura di Muschio Selvaggio, poi la separazione da Chiara Ferragni e quindi l’indagine della Procura sulla rissa che ha visto coinvolto il personal trainer Cristiano Iovino. Il momento non è dei migliori, nonostante lui si mostri sempre molto sicuro di se stesso, e i presunti problemi di salute accusati negli ultimi giorni potrebbero esserne la prova.

Sta provando comunque a voltare pagina dopo la fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale che inevitabilmente gli ha cambiato la vita, oltre ad averlo reso padre di due bellissimi bambini che ama moltissimo, ma occorre ammettere che dalla diagnosi di tumore al pancreas non si è mai fermato. Ha dimostrato di avere fame di vita, ed era prevedibile, ma i molteplici segnali che gli ha inviato il suo corpo non possono essere più ignorati. Il ritorno alla vita da single non è facile e c’è molto da fare in ambito lavorativo ma la preoccupazione intorno al suo benessere inizia a farsi sentire perfino tra coloro che hanno interrotto ogni rapporto con lui. “Fedez è un altro”, avrebbe affermato un’ex amica, sicura che le indagini in corso sulla vicenda Iovino stiano avendo un peso specifico importantissimo nella quotidianità dell’artista, che – in pochi mesi – è stata stravolta.