Fedez sul presunto ricovero: “Ho avuto qualche problema, non sono in fin di vita”

Fedez rassicura tutti: il cantante ha avuto qualche problema di salute ma sta bene. Con una storia su Instagram l’ex marito di Chiara Ferragni ha voluto smentire alcune indiscrezioni circolate sul web che lo volevano addirittura in fin di vita. Nessun ricovero d’urgenza, nulla di troppo grave. Federico Lucia ha fatto chiarezza per rispetto dei suoi fan che lo seguono da anni e soprattutto per mettere a tacere il tam tam mediatico che è scaturito dopo che è saltata la sua ospitata a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan dove il cantante era uno degli ospiti più attesi.

Come sta Fedez: le ultime news sul cantante sono positive

“Sto bene, non so perché dicano che sono in fin di vita – ha scritto Fedez sui social – Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave”. L’artista ha preferito non svelare ulteriori dettagli a riguardo ma non va dimenticato che solo qualche anno fa ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al pancreas (scoperto fortunatamente in tempo). Lo scorso autunno, invece, è finito in ospedale per colpa di due ulcere, che hanno causato un’emorragia interna.

Gli ultimi mesi sono stati decisamente intensi per l’ex giudice di X Factor: il pandoro gate, la separazione da Chiara Ferragni, il trasloco in una nuova casa a Milano, la rissa con Cristiano Iovino (per cui Fedez è l’unico indagato al momento). Settimane decisamente complicate che hanno messo sotto pressione Fedez che, nonostante il chiacchiericcio, ha provato a condurre una vita normale anche per il bene dei piccoli Leone e Vittoria, che restano la sua priorità.

Il 34enne non ha mai nascosto di soffrire di problemi di salute mentale: “Sono arrivato al punto di prendere sette psicofarmaci tutti insieme fino a quando un antidepressivo mi ha dato, come effetto collaterale, balbuzie. – ha raccontato in passato – Mi sono spaventato e ho smesso tutti i farmaci di botto, senza scalarli, creando il cosiddetto effetto rebound con conseguenze pesantissime: avevo crampi alle gambe, sono stato dieci giorni a letto senza potermi alzare, non distinguevo la realtà dai sogni, un’esperienza orribile”.

Fedez sta male: la reazione di Chiara Ferragni

Mentre sul web si rincorrono le voci dei problemi di salute di Fedez, Chiara Ferragni continua senza alcun problema a postare selfie sul suo account Instagram, dove è tornata più attiva che mai dopo un periodo di pausa. Segno che la situazione non è così grave come insinuato da qualcuno.

Perché anche se i Ferragnez si sono lasciati nel peggiore dei modi – si sono bloccati sui social network e si rivolgono a stento la parola – Federico Lucia resta il padre di Leone e Vittoria, gli adorati figli dell’imprenditrice digitale, che sta cercando di tornare in auge dopo il crollo dovuto allo scandalo del pandoro.

Chiara Ferragni sta provando a rimettersi in carreggiata dopo gli ultimi mesi che hanno stravolto completamente la sua vita. La 36enne sta cercando conforto nella sua famiglia e negli amici più cari, sempre presenti e vicini, pure nei momenti più complicati.