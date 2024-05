Fedez, nessuna querela dal personal trainer: l’accordo con Iovino dopo la rissa

Svolta nella disputa tra Fedez e Cristiano Iovino. I due avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer – noto anche come l’uomo del caffè di Ilary Blasi – rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. A farlo sapere fonti legali in merito ad un’anticipazione, comparsa su Dilinger News, il sito di Fabrizio Corona, riguardo alla presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano, a Milano.

Fedez e Cristiano Iovino trovano un accordo dopo la rissa

Dopo il pestaggio ai danni di Cristiano Iovino da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso Fedez, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, il personal trainer aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Non ha denunciato e non avrebbe collaborato alle indagini.

Tra l’altro era emerso che poco prima del pestaggio c’era stata una lite nella discoteca The Club di Milano tra Fedez e Iovino (pare iniziata per l’alcol e non per una donna come ipotizzato fino a qualche giorno fa). Se quest’ultimo non presenterà una querela entro la fine di luglio – e a questo punto con la transazione siglata non dovrebbe farlo – le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente in quanto non perseguibili d’ufficio.

Nessun commento ufficiale da parte di Fedez, alle prese in questi giorni con alcuni problemi di salute che l’hanno portato ad annullare la sua tanto attesa ospitata a Da vicino nessuno è normale, il nuovo show di Alessandro Cattelan. Qualche settimana fa l’ex marito di Chiara Ferragni aveva assicurato di non essere coinvolto nella vicenda e poi non è più tornato sull’argomento nonostante il clamore mediatico.

“Io non c’ero e dalla telecamera non si vede niente – aveva ribadito Fedez al Salone del Libro di Torino – Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo parlando? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza … Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Federico Lucia sarebbe stato riconosciuto da alcuni vigilantes. Il portiere di notte e la guardia giurata che erano in servizio nel complesso residenziale di Via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello, avrebbero dichiarato ai carabinieri che tra le persone ci sarebbe stato proprio il famoso cantante.

Intanto, stando ad un rumor diffuso da Il Messaggero, pare che Chiara Ferragni abbia telefonato alla madre di Fedez per sapere di più dei problemi di salute dell’ex marito dopo le ultime voci allarmanti. In passato il cantante è stato operato per un tumore al pancreas e per due ulcere. Da quando si sono separati i Ferragnez si parlano a stento e si sono bloccati sui social network. La crisi profonda scoppiata dopo il pandoro gate ha portato i due ad un allontanamento definitivo.