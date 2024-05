La vicenda Fedez–Cristiano Iovino si sarebbe conclusa con un accordo dalla cifra “folle”. Il personal trainer avrebbe rinunciato a intraprendere un’azione penale contro Federico Lucia. La notizia è stata confermata da alcune fonti legali. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, in via Traiano a Milano, il personal trainer, conosciuto anche per essere l’Uomo del Caffè di Ilary Blasi, è stato aggredito da un gruppo di persone. Secondo le testimonianze, tra i presenti c’era anche Fedez, anche se al Salone del Libro aveva smentito la notizia.

I dettagli e la presunta cifra dell’accordo tra Fedez e Cristiano Iovino

Ai danni di Cristiano Iovino, si è verificato un “pestaggio”, sebbene il personal trainer abbia rifiutato il trasporto in ospedale quanto la denuncia stessa. Non solo. Poche ore dopo la notizia, Iovino ha smentito l’aggressione stessa, nonostante testimonianze e videocamere di sorveglianza. Solamente in seguito si è fatto il nome di Fedez, per la presunta lite avvenuta poche ore prima nella discoteca The Club a Milano.

Nel momento in cui è circolato il nome del rapper, è arrivata la smentita al Salone del Libro. “Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente. Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia”. La notizia del presunto accordo è stata confermata dall’Ansa, e ora ad aggiungere maggiori dettagli è stato Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5.

“C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra 400 e 500mila euro. Parallelamente c’è la vendita della villa… due cose che potrebbero collimare. Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia, però la denuncia prosegue d’ufficio. Non essendoci il querelante, ha un peso minore”. Il primo ad aver parlato di una cifra alta, senza svelare i numeri, è stato Davide Maggio a Pomeriggio Cinque. “Tra l’altro non dico la cifra esatta, però me l’hanno riportata, ma non ho avuto modo di approfondirla, ma parliamo di tanti, tanti soldi”.

La vendita di Villa Matilda, il nido d’amore con l’ex Chiara Ferragni

“Si dice che ballino 500mila euro in meno sul conto di Fedez, è vero”. Così Parpiglia ha condiviso i dettagli dell’accordo, con una cifra, come si suol dire, da “capogiro”, che tuttavia rimane nel campo delle indiscrezioni fino a conferme ufficiali. Nella giornata di ieri, è stata riportata la notizia della vendita di Villa Matilda, la casa da ben 900 mq che Chiara Ferragni aveva comprato insieme a Fedez. “Our dream”, aveva scritto la Ferragni su Instagram a luglio del 2023. Ora, però, quel sogno è destinato a realizzarsi per altre persone. Le foto di Villa Matilda sono apparse sul sito di un’agenzia immobiliare. Il prezzo richiesto per una simile meraviglia, con piscina a sfioro, interni eleganti e parco privato? Ben 5 milioni di euro. Non proprio bruscolini.