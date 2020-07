Michelle Hunziker si confessa sul quarto figlio

editato in: da

Michelle Hunziker si racconta sulle pagine del Corriere della Sera e parla della possibilità di avere un quarto figlio. La showgirl non ha mai nascosto la volontà di allargare la famiglia dopo l’arrivo di Celeste e Sole, frutto del suo amore per Tomaso Trussardi. La conduttrice è anche mamma di Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ma ha più volte svelato di sognare un quarto figlio maschio.

Nell’ultimo periodo però le sue priorità sarebbero cambiate. Michelle infatti ha rivelato di volersi dedicare completamente alle tre figlie che la tengono già molto impegnata. “Un figlio? Per il momento no – ha spiegato -, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono pieni di vitalità mentre la grande, ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa. Poi io ho 43 anni, non sono giovanissima, se viene ben venga”.

Terminati gli impegni televisivi, Michelle si sta dedicando alla famiglia, pronta a un’estate che per lei sarà tutta italiana. “Sono tornata nei luoghi della mia infanzia – ha spiegato al Corriere -, il mio collegamento con l’Italia era la Romagna, per me Gatteo a Mare erano le Maldive”. Con lei le figlie più piccole – Sole e Celeste – il marito Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza e Sara Daniele, migliore amica di Aurora e figlia del grande Pino, che ha trascorso con tutta la famiglia la quarantena.

Michelle ha anche commentato l’ormai famoso caso Botteri, scoppiato dopo un servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista e costato alla Hunziker insulti e cattiverie. “Sono rimasta sconvolta dalla quantità dalla quantità delle offese e cattiverie – ha spiegato -, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora. Poi dopo il video di Giovanna Botteri i leoni da tastiera si sono calmati”. La questione si è risolta dopo l’intervento della giornalista, ma ha comunque lasciato un segno nella showgirl, che su Instagram e in televisione si è dovuta difendere da accuse risultate poi false.