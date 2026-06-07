Simone Biles ricoverata d’urgenza, come sta la ginnasta dopo la foto in ospedale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Simone Biles

Per milioni di persone è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, una donna capace di sfidare la gravità, infrangere record e riscrivere la storia dello sport mondiale: stiamo parlando naturalmente di Simone Biles, la ginnasta più decorata della storia. Eppure, dietro i sorrisi, le medaglie e le standing ovation, l’atleta ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita, un’esperienza che, come ha raccontato lei stessa, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Simone Biles, il ricovero d’urgenza della ginnasta

Simone Biles è considerata una delle più grandi atlete di tutti i tempi e la ginnasta più medagliata della storia. Nata negli Stati Uniti nel 1997, ha rivoluzionato la ginnastica artistica grazie a un talento straordinario e a esercizi talmente complessi da aver portato la Federazione internazionale a intitolare alcune figure acrobatiche proprio a lei. Nel corso della sua carriera ha conquistato 11 medaglie olimpiche, di cui 7 d’oro, e ben 30 medaglie ai Campionati del Mondo, un record assoluto, ma oltre ai successi sportivi, Simone è diventata soprattutto un simbolo di forza e resilienza per aver parlato apertamente dell’importanza della salute mentale, ispirando milioni di donne in tutto il mondo.

Ora la campionessa americana ha deciso di aprire il proprio cuore ai fan raccontando un episodio che l’ha costretta a fare i conti con la propria fragilità e che ha immediatamente fatto il giro del mondo, mostrando un lato completamente diverso dell’atleta che tutti conoscono. Nel suo racconto emerge la paura vissuta in prima persona e la consapevolezza di aver attraversato una situazione estremamente delicata: “Ho rischiato di morire. Il più grande spavento della mia vita” ha detto infatti Simone. Parole forti, che hanno immediatamente preoccupato i suoi sostenitori e acceso un’ondata di affetto sui social.

La campionessa ha rivelato sul suo profilo Instagram attraverso una storia di aver affrontato nei giorni scorsi un serio problema di salute che l’ha costretta ad un ricovero ospedaliero senza però fornire dettagli sulle cause dell’emergenza né sulla natura della patologia.

Nella foto si vede il braccio dell’atleta fasciato dai classici braccialetti che si danno ai pazienti in pronto soccorso e la scritta: “Di solito non sono una che condivide cose del genere perché tengo molto alla mia privacy, ma quasi morire non era sulla mia lista di cose da fare questa settimana. Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa”.

Come sta adesso Simone e cos’è successo

A rendere ancora più difficile la situazione è stata l’assenza del marito, il campione NFL Jonathan Owens, che proprio in quei giorni difficili si trovava a Indianapolis per motivi di lavoro. “È stato spaventoso”, ha confessato Simone, spiegando quanto abbia pesato affrontare quel momento lontana dall’uomo che le è sempre accanto.

Al momento la campionessa non ha ancora spiegato cosa sia realmente accaduto né ha fornito informazioni precise sulle cause che hanno reso necessario il ricovero. Quello che appare certo, però, è che il peggio sembra essere passato. Sempre attraverso i social, infatti, la ginnasta ha rassicurato i suoi fan raccontando di essere finalmente tornata a casa e di aver trascorso gli ultimi giorni dedicandosi esclusivamente al recupero.

“Ho passato l’intera settimana a letto a riposare, prima o poi racconterò tutto”, ha scritto l’atleta, scegliendo per il momento di mantenere il massimo riserbo sull’accaduto. Nel suo messaggio non è mancato un pensiero speciale per le persone che le sono rimaste accanto durante questo periodo particolarmente delicato: “Voglio mandare un grande ringraziamento alla mia cerchia ristretta di persone che si sono fatte sentire, mi sono venute a trovare o hanno mandato dei fiori. Vi amo tantissimo” ha detto infatti Simone.

Parole semplici ma cariche di emozione, che testimoniano quanto il supporto delle persone più care sia stato fondamentale per aiutarla ad affrontare uno dei momenti più difficili degli ultimi anni.