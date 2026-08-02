Raul Dumitras, compleanno ricoverato in ospedale: cosa è successo

Raul Dumitras rompe il silenzio dopo una settimana in ospedale e svela cosa gli è successo, rassicurando sulle sue condizioni di salute

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IPA Raul Dumitras ricoverato: cosa è successo

Quello che avrebbe dovuto essere un periodo di festa si è trasformato in un momento di grande paura per Raul Dumitras. Il creator ha infatti raccontato ai suoi follower di aver trascorso l’ultima settimana ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute improvviso, arrivato mentre si trovava fuori casa per motivi di lavoro.

Solo dopo giorni di silenzio ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa gli è accaduto, rassicurando tutti sulle sue condizioni e condividendo un lungo messaggio di ringraziamento rivolto ai medici che lo hanno assistito.

Raul Dumitras ricoverato in ospedale

Con un lungo post pubblicato sui social, Raul Dumitras ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi giorni, confessando di non aver mai immaginato di festeggiare il compleanno da paziente in ospedale.

“Non mi sarei mai aspettato di arrivarci con questo grande spavento al mio compleanno. L’ultima settimana l’ho passata in ospedale, così di botto, inaspettatamente su quel letto cercando di capire cosa fosse successo”, ha scritto ai suoi follower condividendo alcuni scatti dalla sua stanza d’ospedale.

L’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello ha spiegato che tutto è iniziato durante una trasferta di lavoro in Sicilia. I primi sintomi sembravano quelli di una comune infezione: mal di gola, placche e febbre. La situazione, però, è peggiorata rapidamente durante il viaggio di ritorno.

“Siamo partiti per Messina per lavoro venerdì scorso, stavo già poco bene: mal di gola, placche, febbre… domenica però mentre stavamo rientrando a Salerno per poi andare a Roma ho sentito un forte dolore al petto che ha acceso subito un campanello di allarme… il mio corpo mi stava dicendo qualcosa!”, ha raccontato.

Nonostante la paura degli ospedali, Dumitras ha deciso di non sottovalutare quel dolore e di recarsi immediatamente al pronto soccorso. Una scelta che si è rivelata fondamentale, perché gli accertamenti hanno evidenziato una miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco che, se trascurata, può avere conseguenze importanti.

Come sta Raul Dumitras dopo il ricovero

Fortunatamente, il tempestivo intervento dei medici ha permesso di intervenire subito e di evitare complicazioni. È stato lo stesso Raul Dumitras a rassicurare i suoi follower spiegando che il cuore non ha riportato danni e che ora dovrà soltanto affrontare un periodo di recupero.

“Quella febbre è sfociata in una miocardite che per fortuna i dottori hanno controllato e curato subito. Il mio cuore per fortuna sta bene, ora ci vorrà un po’ di riposo e attenzione in più per tornare a stare bene come prima”.

Nel messaggio condiviso sui social, Raul ha poi voluto rivolgere un ringraziamento speciale al personale sanitario che lo ha seguito durante il ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

“Volevo ringraziare la torre cardiologica dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, principalmente la terapia intensiva ed il sesto piano. Oltre alla vostra immensa professionalità mi avete fatto passare con più leggerezza questi giorni con la vostra umanità, ci siamo fatti insieme grandi risate, foto, video saluti, dediche e chiacchierate, grazie infinite”, ha concluso.

“Tutto bene quel che finisce bene, buon compleanno a me”. Un compleanno sicuramente diverso da come lo aveva immaginato, ma che segna anche l’inizio della convalescenza e del ritorno alla normalità dopo giorni di grande apprensione.