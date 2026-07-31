Belen dà il buongiorno struccata e in lingerie: le foto

Belen Rodriguez conquista tutti con un buongiorno in lingerie e completamente struccata. I fan impazziscono: "Sei ancora più bella così". Poi la flebo di vitamine

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Belen

Belen Rodriguez più attiva che mai sui social. Questa volta ha deciso di mostrarsi nella maniera più semplice possibile. Appena sveglia, struccata, con un completo in lingerie color antracite e una grande tazza tra le mani. Un’immagine intima, domestica, che racconta una quotidianità diversa da quella patinata a cui il mondo dello spettacolo ci ha abituati. Il risultato? Una valanga di commenti entusiasti, con migliaia di follower pronti a sottolineare quanto sia “bellissima anche senza trucco” e quanto la sua bellezza appaia naturale e autentica.

Belen al naturale, “sei bellissima anche senza trucco”

Archiviati i mesi difficili, Belen Rodriguez ha scelto di mostrarsi struccata e in lingerie. Con i capelli sciolti e una semplice canottiera sorride davanti alla fotocamera stringendo una tazza. Uno scatto lontano dagli shooting glamour, ma proprio per questo capace di colpire i follower.

Nei commenti si moltiplicano messaggi di apprezzamento: c’è chi la definisce “la donna più bella d’Italia”, chi scrive che “non ha bisogno del trucco per essere splendida” e chi sottolinea come il suo fascino risieda proprio nella naturalezza. Non è la prima volta che la soubrette argentina si mostra così ma ogni volta colpisce per la sua grande semplicità.

La sua bellezza è più che mai evidente, ma ciò che la rende irresistibile è la libertà di mostrarsi senza maschere, lasciando che siano proprio le piccole imperfezioni a darle carattere.

È la dimostrazione che il fascino non coincide necessariamente con la perfezione, ma con la capacità di sentirsi sicuri di sé anche senza sovrastrutture. La pelle senza make-up, lo sguardo diretto, la luce naturale che illumina il volto diventano gli unici veri protagonisti. E poi quegli occhi che sorridono, che dimostrano che Belen è finalmente uscita dal suo periodo più buio.

“I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte! Ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e amicizie giuste si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un’altra volta”

Belen, dalla lingerie alla flebo di vitamine

Poco dopo aver pubblicato le fotografie del suo buongiorno, Belen ha condiviso anche una storia che ha immediatamente attirato l’attenzione. Nell’immagine si vede una flebo collegata a una sacca per infusioni, accompagnata dall’elenco delle sostanze contenute nel trattamento: glutatione, inositolo, vitamina C, SAMe, complesso B e carnitina, con il riferimento al medico che la segue.

Si tratta di uno dei cosiddetti vitamin drip, infusioni endovenose sempre più popolari tra personaggi dello spettacolo, influencer e sportivi. L’obiettivo dichiarato da chi vi ricorre è quello di favorire il recupero fisico, sostenere il metabolismo o contrastare stanchezza e stress, anche se le evidenze scientifiche sui benefici per persone sane sono limitate e l’utilità dipende dalle specifiche condizioni cliniche.

Da tempo la Rodriguez si sottopone a questo trattamento: di recente ha rivelato di tenere molto alla cura del suo corpo. Fin da ragazzina, tanto da invitare tutti a farlo senza remore. Del resto lo dicevano già i latini: mens sana in corpore sano. E tra dieta, sport e sedute estetiche, Belù ha fatto di questo saggio consiglio il suo mantra quotidiano.