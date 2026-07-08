Tra lingerie bianca, corsetto nero e stivali nude, Arisa porta sul palco un revenge look autentico che parla di corpo, libertà e consapevolezza

Getty Images Arisa, incredibile trasformazione fisica: l’evoluzione negli anni

Arisa è salita sul palco senza cercare protezioni: niente trucco evidente, niente costruzioni rassicuranti, niente look pensato per addolcire lo sguardo di chi osserva. Ha scelto la lingerie, gli stivali alti, i capelli sciolti, il viso nudo. Un’immagine forte, certo, ma non nel senso più banale del termine. Non c’è provocazione gratuita, non c’è il solito gioco del “guardatemi” confezionato per alimentare commenti e titoli facili. C’è piuttosto una donna che decide di mostrarsi come vuole, nel momento in cui tutti sembrano sentirsi autorizzati a dire qualcosa sul suo corpo.

Il corpo di Arisa e le critiche subite

Il dimagrimento di Arisa è stato raccontato, commentato, analizzato. Come spesso accade quando una donna famosa cambia fisicamente, il dibattito ha superato in fretta il confine della curiosità ed è entrato in un terreno molto più scomodo. Il corpo diventa notizia, poi opinione pubblica, poi bersaglio. Ed è qui che il racconto si fa complicato, perché non si parla più solo di stile o di immagine, ma del diritto di una persona a vivere il proprio cambiamento senza doverlo giustificare ogni volta.

La cantante ha affrontato il tema con trasparenza. Ha smentito le voci sull’uso di farmaci dimagranti e ha spiegato di non aver scelto scorciatoie miracolose. Il suo percorso, stando a quanto raccontato dall’artista, ha avuto a che fare con un’alimentazione più regolare, cene leggere, movimento, disciplina e soprattutto con una nuova voglia di sentirsi meglio. Un cambiamento che non nasce solo dal corpo, ma dalla testa. E forse è proprio questo il punto che molti fingono di non vedere: una trasformazione fisica può avere radici emotive, personali, intime, e non sempre deve essere tradotta in una sentenza social.

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La cantante ha parlato anche di momenti difficili, di fragilità, di periodi in cui la fame si spegneva insieme all’umore. Poi ha trasformato quella vulnerabilità in un percorso di cura, o almeno in un tentativo di tornare a sé. Non c’è niente di semplice in questo, eppure online tutto viene semplificato con una brutalità che fa impressione. Prima il corpo era oggetto di commenti in un modo, ora lo è in un altro. Il paradosso è evidente: qualunque cosa una donna faccia, qualcuno si sente autorizzato a misurarla.

Dopo la pubblicazione di alcuni scatti estivi, Arisa è stata accusata da diversi utenti di essere “troppo magra” e di lanciare un messaggio sbagliato. La risposta dell’artista è arrivata con parole molto nette: “Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella o brutta, sono un essere umano. Ascoltatemi, non mi guardate più”. Una frase che contiene tutto: la stanchezza, la lucidità, il desiderio di essere riconosciuta prima di essere osservata. Non “guardatemi meglio”, ma “ascoltatemi”. Che, per una cantante, dovrebbe essere quasi ovvio. E invece no, a quanto pare tocca ricordarlo.

Dentro questa cornice, il look in lingerie assume un significato diverso. Non è semplicemente un outfit audace. È una risposta visiva alle critiche, ma senza bisogno di trasformarsi in comizio. Arisa non copre il corpo per rassicurare chi la vorrebbe più conforme, né lo spettacolarizza per aderire a un’idea patinata di sensualità. Lo porta sul palco così com’è, dentro un look che sembra dire: questo corpo canta, lavora, si muove, vive. Non è un argomento da sezionare.

Arisa sul palco in lingerie: un look che parla di libertà

Il look di Arisa è costruito su un contrasto netto tra fragilità apparente e forza scenica. La base è una lingerie chiara, romantica, con parte superiore in pizzo bianco e spalline sottili. Un capo intimo che, portato sul palco, perde la sua dimensione privata e diventa quasi una dichiarazione visiva.

Sopra la lingerie, Arisa indossa un corsetto nero in vita, con gancetti frontali e una linea aderente che crea un punto di forza nella silhouette. Il corsetto ha una funzione estetica molto precisa: spezza il candore del bianco, definisce il busto, aggiunge una nota più decisa e quasi teatrale. Non è il corsetto iper-romantico da immaginario boudoir, ma un elemento più crudo, più grafico, che dà struttura all’insieme.

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La parte inferiore, invece, gioca su volumi morbidi e su un bianco quasi da costume di scena. Gli shorts chiari, leggeri e leggermente drappeggiati, accompagnano il movimento senza irrigidire il corpo. Non c’è la volontà di scolpire ogni centimetro, né di nascondere. Il tessuto segue il passo, si muove con lei, lascia percepire la fisicità vera di una performance dal vivo.

Ai piedi, gli stivali alti color nude completano l’outfit con una nota più fashion e scenografica. Sono morbidi sulla gamba, alti fin sotto il ginocchio, con tacco importante ma non esasperato. La tonalità beige allunga la figura senza creare un contrasto aggressivo, mentre la forma dello stivale porta il look in una dimensione più pop, quasi da performance anni Duemila riletta con una sensibilità più adulta. Il risultato è un mix insolito: intimo, palco, corsetto, stivale. Poteva essere disordinato, invece ha una sua coerenza precisa.

A colpire, però, è soprattutto il viso. Arisa appare struccata, o comunque con un make-up ridotto al minimo, lontanissimo dalla maschera scenica a cui tante artiste ricorrono per affrontare luci e pubblico. La pelle è visibile, reale, non levigata in modo innaturale. I capelli neri, sciolti, aggiungono una nota ancora più cruda. Non c’è la piega perfetta, non c’è il glamour rassicurante del red carpet. C’è una donna sul palco, con il microfono in mano, che sembra voler togliere potere allo sguardo degli altri.

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