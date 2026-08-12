Arisa, il foulard rosa tra i capelli è il dettaglio romantico da copiare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arisa con il foulard rosa romantico da copiare

Il segreto per essere sempre chic, senza spendere una fortuna e con risultati davvero eccezionali è un accessorio che sta impazzando fra le star. Stiamo parlando del foulard, che Arisa ha scelto di indossare su Instagram in versione rosa, regalandoci un look romantico assolutamente da copiare.

La cantante sta girando l’Italia con il suo tour estivo, in attesa di conquistare i teatri con il live tour che partirà a novembre. Complice il gran caldo, ma anche uno stile favoloso ed estroso, sul palco dei suoi concerti estivi Arisa ha sfoggiato una serie di look strepitosi.

Arisa con il foulard rosa: il look romantico da copiare

Animo romantico e voce cristallina, Arisa ha scelto di sfoggiare uno degli accessori simbolo dell’estate 2026. Il foulard fra i capelli è diventato un must fra le celeb e le it-girl, soprattutto per via della sua estrema versatilità. Si sfoggia sulla testa, ma è stupendo anche al collo, può trasformarsi comodamente in un top o in una cintura per gonne e pantaloni.

Per l’occasione Arisa ha optato per un foulard chiaro, sui toni del rosa e dall’allure romantica, abbinato ad un abito plissè rosa e sneakers dello stesso colore. La cantante ci svela quanto questo accessorio sia perfetto per rendere chic e glamour qualsiasi look, donando un tocco di eleganza senza limiti.

Pochi lo sanno, ma leggenda vuole che il foulard venne inventato nel Settecento. All’epoca si trattava di un pezzo di lino che veniva infilato dalle dame dentro il corsetto per abbellirlo. Da allora questo accessorio si è evoluto sempre di più, diventando un vezzo capace di caratterizzare l’outfit delle dive, ma anche dei reali.

IPA

La regina Elisabetta II adorava indossare foulard sia durante le visite ufficiali che nelle uscite informali. In moltissime foto glam del passato lo sfoggia anche Jackie Kennedy , mentre è indimenticabile il foulard di Audrey Hepburn – bellissima – in Colazione da Tiffany.

Come indossare il foulard? Le opzioni sono davvero tantissime, come anticipato. Se vuoi usarlo in testa come Arisa puoi seguire l’insegnamento delle dive di Hollywood. Posizionando sui capelli la stoffa e annodandola sul davanti, abbinata ad uno chignon e ovviamente ad un paio di occhiali da sole vintage.

Se preferisci il foulard a bandana come Arisa piega la stoffa a metà e in senso diagonale, poi posizionalo al centro della fronte e annoda le due estremità dietro la nuca. I capelli in questo caso vanno lasciati sciolti oppure raccolti in una coda.

Originale e favolosa pure la versione turbante, perfetta se hai i capelli corti. In questo caso raccogli tutta la chioma all’interno del foulard, poi annoda i lembi.

Vuoi imitare i reali? Allora piega a metà il foulard in senso diagonale. Posiziona poi il lato lungo subito sopra la fronte (ma non troppo in alto) e annoda sotto i capelli. In questo caso, come fatto da Arisa, sarebbe meglio lasciare i capelli sciolti, mossi oppure lisci.

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