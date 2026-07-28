Temptation Island, Giovanni fugge dal falò con Sabrina: “Fuori di testa”. La decisione netta

A Temptation Island è arrivata la resa dei conti tra Giovanni e Sabrina: dopo due falò rifiutati, il confronto finale finisce nel gelo e nelle lacrime

IPA Filippo Bisciglia

“Se lei non scende, io me ne vado e non l’aspetto più”. Tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island, Giovanni e Sabrina hanno avuto dei momenti di “fuoco” all’interno del reality dei sentimenti. La parola più ripetuta è stata “vergogna”, con la minaccia di mettere il villaggio “sotto e sopra” da parte di Giovanni, costretto a vedere spesso dei video da parte della fidanzata Sabrina, alle prese con un’infatuazione per il single Lory. La terza volta, però, è stata quella giusta: dopo aver rifiutato i primi due falò, alla fine Sabrina ha accettato di incontrare il suo (ormai ex) fidanzato.

Giovanni e Sabrina

La loro storia è arrivata al capolinea: a precedere il falò tra Giovanni e Sabrina, una canzone non casuale (The End dei Doors). Entrambi sono arrivati troppo “carichi” di emozioni e sentimenti contrastanti al falò di confronto finale, tanto che Giovanni, dopo che Sabrina alla fine ha accettato di incontrarlo e si è seduta per parlare, se n’è andato dopo pochi secondi.

“Non voglio aprire nessun dibattito, nessun confronto. Ti posso dire che non mi va di perdere tempo, c’è una frase che mio padre mi dice sempre: il tempo è un dono prezioso, non lo puoi fermare”. Ha ammesso di volersene andare subito e, in effetti, lo ha fatto: a rincorrerlo subito è stato Filippo Bisciglia, che lo ha invitato a riflettere.

“Non pensi che ti faccia del bene parlare con lei, rispetti il sentimento e te stesso”. In sottofondo, Sabrina ha sottolineato che il suo è un comportamento reiterato nel tempo: “Mi dai la conferma che sei un immaturo, è follia pura: è fuori di testa”. Ma Giovanni è rimasto troppo scottato: “Mi ha ferito tutto, lei stessa forse non se n’è resa conto”.

Giovanni e Sabrina escono separati da Temptation Island

Tra Giovanni e Sabrina si è incrinato qualcosa mesi fa; al falò, sono arrivati tutti i nodi al pettine. L’interesse di Sabrina per il single Lory, quello di Giovanni per la tentatrice Elisa, la mancanza di fiducia, che si trova alla base di ogni rapporto sano. E quella mancanza di fiducia che ha reso tanto sospettoso Giovanni, da arrivare anche a “controllare” Sabrina, in lacrime nel suo sfogo finale, dove ha parlato nuovamente del “carretto” di Giovanni, un lavoro che ha definito precario, impossibile con cui costruire una famiglia.

“Un lavoro è sempre dignitoso”, ha commentato Filippo, anche quando Sabrina ha confermato che non le è mancato nulla. “Abbiamo un legame troppo forte, siamo cresciuti insieme, una vita un po’ unita. C’è stato un momento bruttissimo nella nostra storia, in cui si è rotta la fiducia”, ha detto invece Giovanni.

Tra loro è inevitabilmente finita, e non c’è falò che possa riparare la situazione: “Non ci siamo mai capiti, abbiamo sempre litigato ma non abbiamo trovato un punto di incontro”, ha detto Sabrina al termine di tutto. Sì, non è durato molto questo falò infuocato: “Io me ne voglio andare da solo, se me lo permettete”. Giovanni e Sabrina escono separati da Temptation Island. Ma tutti ce lo aspettavamo.