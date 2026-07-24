Chi è Lory, il tentatore di Temptation Island che ha conquistato Sabrina

Lory è il tentatore di Temptation Island che ha stregato Sabrina, spingendo Giovanni a chiedere due falò di confronto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Si chiama Lory il tentatore di Temptation Island di cui tutti parlano e che, sin dalla prima puntata dello show, si è fatto notare per via della sua vicinanza con Sabrina, fidanzata di Giovanni.

Temptation Island, Sabrina e il (quasi) bacio al tentatore Lory

Sin dal suo primissimo ingresso nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island infatti Sabrina ha mostrato un forte interesse per il tentatore, spingendo il suo fidanzato Giovanni a chiedere ben due falò di confronto anticipati.

Sabrina e Giovanni sono arrivati a Temptation Island per capire se il sentimento che li unisce è ancora forte oppure no. Alle telecamere dello show di Maria De Filippi, Giovanni ha svelato di sospettare di essere stato tradito da Sabrina. Un tradimento che la ragazza ha confermato a poche ore dall’inizio della trasmissione, rilasciando anche dichiarazioni pesanti riguardo il suo fidanzato.

Da subito ha mostrato un forte interesse nei confronti di Lory. Così tanto che Giovanni ha confidato a Filippo Bisciglia di essere convinto che Sabrina abbia rifiutato i falò di confronto solo perché spera di avere conferme dal single.

Il rapporto fra Lory e Sabrina, in effetti, nel corso delle puntate si è evoluto. Così tanto che Sabrina è arrivata a chiedere un bacio al tentatore, ricevendo però un rifiuto. I video dell’accaduto hanno sconvolto Giovanni che al falò con Bisciglia si è sfogato, esprimendo tutta la sua rabbia per il comportamento della fidanzata.

“Di me se ne sta fregando – ha detto -. Lei è concentrata solo ad avere risposte su di lui. Sta cercando in tutti i modi di farmi esaurire”.

Chi è Lory, il tentatore di Sabrina a Temptation Island

Lorenzo Ferrari, detto Lory, si è fatto notare a Temptation Island non solo per il suo rapporto con Sabrina, ma anche per la sua grande somiglianza con Matteo Berrettini. Stesso sguardo, stessa forma del viso e barba: in effetti il tentatore assomiglia moltissimo al tennista romano.

Se nello show Lory non ha raccontato molto di sè, qualcosa in più si può scoprire dal suo profilo Instagram. Dalle immagini scopriamo che il tentatore è originario di Verona e lavora come rappresentante di prodotti di bellezza. Opera dunque nel settore della cura della persona e della cosmesi, collaborando con centri di estetica e saloni di parrucchieri.

Ha inoltre una passione per lo sport e pratica numerose attività sportive fra cui beach volley e wakeboard, una disciplina acquatica.

Lory si è avvicinato con discrezione a Sabrina che, da parte sua, si è sempre mostrata interessata al tentatore. Così tanto che gli ultimi filmati che li ritraevano insieme hanno spinto Giovanni a richiedere un falò di confronto immediato.

“Ho visto immagini in cui si è superato il limite – ha tuonato -. Non voglio farla sentire in colpa, ma non può comportarsi in questo modo. Resta una donna fidanzata e non può comportarsi così. Partecipavo a questo programma perché volevo capire se mi amasse ancora, ma Sabrina, dal momento in cui è entrata, non ha fatto altro che pugnalarmi”.

Sabrina però ha scelto di rifiutare. “Non mi sento pronta – ha detto a Filippo Bisciglia -. Non ho ancora tutte le risposte e non posso forzarmi. Non credo di avere fatto nulla di grave e non so che cosa voglio”.