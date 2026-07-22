Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secret

Nozze blindate in Puglia per Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: data, location e i dettagli del matrimonio

IPA Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Manca pochissimo, e la Puglia si prepara ad accogliere uno dei matrimoni più chiacchierati di questa estate. A pronunciare il fatidico sì saranno Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, e la coppia ha scelto la Valle d’Itria per coronare una storia iniziata quando entrambi erano poco più che ragazzini. Riservatezza assoluta da parte del capitano della Nazionale, portiere del Manchester City dopo le esperienze con Milan e Paris Saint-Germain, ma qualche dettaglio, inevitabilmente, si è scoperto.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano

La data cerchiata in rosso è quella di venerdì 24 luglio. A ospitare la cerimonia religiosa è Locorotondo, uno dei borghi più suggestivi del barese, tra vicoli bianchi e fascino da cartolina. Il rito è previsto nel cuore del centro storico, all’interno della chiesa dedicata a San Giorgio Martire, nel pomeriggio. Il Comune è corso ai ripari, disponendo alcuni provvedimenti per regolare il traffico e la circolazione nelle strade attorno all’edificio, segno che l’afflusso previsto non sarà lieve, tra invitati, curiosi e inevitabile schiera di fotografi appostati.

Terminata la funzione, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno verso Fasano, dove ad attenderli ci sarà un’antica masseria immersa nella campagna pugliese. Una cornice elegante ma tradizionale, perfetta per una festa che si preannuncia esclusiva ma lontana dagli eccessi. E a proposito di dettagli raffinati, secondo le voci raccolte sul posto l’organizzazione della parte gastronomica sarebbe stata affidata a una firma d’eccellenza della ristorazione italiana, sinonimo di alta cucina.

Sulla lista degli invitati alle nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, invece, vige il più assoluto riserbo. Nessun nome ufficiale, soltanto ipotesi. Difficile immaginare che manchino alcuni compagni di squadra del portiere, così come diversi personaggi del calcio italiano. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di alcuni compagni di Nazionale, oltre a dirigenti e figure di spicco dello sport nostrano. Ma finché non arriverà il grande giorno, resterà tutto nel campo delle supposizioni.

Una storia lunga anni e l’annuncio sui social

Dietro le nozze c’è un legame che dura da tempo, cresciuto lontano dai riflettori; Alessia Elefante ha sempre mantenuto un profilo defilato. Che qualcosa bollisse in pentola, però, i più attenti lo avevano intuito da qualche mese. I primi indizi erano arrivati già a maggio, quando una foto pubblicata sui social aveva fatto pensare a molti che il matrimonio fosse imminente, se non addirittura già celebrato, con una battuta sull’aver firmato un contratto a tempo indeterminato.

E dire che il momento più romantico, quello che ha dato il via a tutto, risale ormai a un paio d’anni fa, a ottobre 2024. Fu il portiere a fare il primo passo, organizzando una serata in un albergo di lusso della capitale francese. Alessia venne accompagnata bendata fino alla stanza, addobbata per l’occasione con petali, fiori e candele. Poi via la benda, lui in ginocchio, l’anello e una risposta mai in dubbio. “È questa la vita vera?”, scrisse lei poco dopo, ancora incredula. Nel frattempo la famiglia era già cresciuta: pochi mesi prima era arrivato Leo, il primo figlio della coppia.