Gigio Donnarumma ha chiesto alla fidanzata Alessia Elefante di sposarlo con una proposta di matrimonio da sogno, documentata in un video social

Fonte: Getty Images Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno deciso di sposarsi e per farlo sapere a tutti i suoi ammiratori, il portiere della nazionale italiana ha condiviso, sul suo profilo Instagram ufficiale, il video della romantica proposta di nozze, con cui ha chiesto la mano della compagna. L’amato calciatore, infatti, ha scelto una location da sogno per la richiesta più importane della vita, con vista proprio sulla Tour Eiffel, simbolo della città, dove si è trasferito da diverso tempo con lei. Dopo essere diventati genitori, a settembre scorso, del piccolo Leo, quindi, la coppia è pronta a questo nuovo passo importante.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, la proposta di matrimonio

Gigio Donnarumma è, senza dubbio, un talento del calcio italiano. Già a sedici anni, infatti, il portiere ha esordito in una partita di serie A, nella squadra del Milan e l’anno successivo era tra le file dei convocati nella Nazionale Italiana di Calcio, dove ha saputo dimostrare il suo innato talento, conquistandosi la maglia da titolare in poco tempo. Un fuoriclasse che, dal 2021 milita nel Paris Saint-Germain, dove ha contribuito, con le sue capacità, alla vittoria di diverse coppe importanti.

Per giocare nella squadra francese, ovviamente, Gigio Donnarumma si è dovuto trasferire a Parigi e, con lui, ha cambiato residenza anche la fidanzata di sempre Alessia Elefante. La loro, infatti, è una vera è propria storia d’amore da favola, che parte da quando si sono conosciuti, poco più che ragazzini, a Castellamare di Stabia e verrà coronata, adesso, dal matrimonio.

Gigio Donnarumma, infatti, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo, raccontando questo momento speciale con un video social, accompagnato da una didascalia: “È questa la vita reale?”. Per questo dolce momento, il calciatore ha scelto una location da sogno con vista sulla Tour Eiffel e completamente decorata da fiori rosa e rossi, petali bianchi e candele. La futura sposina è arrivata nel luogo della proposta con gli occhi coperti e, quando ha potuto togliersi la benda, ha trovato Gigio Donnarumma già inginocchiato davanti a lei, con un anello meraviglioso da regalarle.

Dopo aver ricevuto il fatidico Si, il calciatore e la sua fidanzata hanno posato felici per qualche foto, in cui Alessia Elefante ha mostrato anche lo splendido anello di fidanzamento ricevuto dal fidanzato.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, la storia d’amore

La storia d’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è cominciata prima ancora che lui si trasferisse a Milano per cominciare gli allenamenti con il Milan a quattordici anni. I due, infatti, si sono conosciuti da ragazzini e sono riusciti a tener vivo il loro rapporto a distanza, fino a quando, Alessia Elefante, preso il diploma, ha deciso di raggiungerlo e di trasferirsi con lui nel capoluogo lombardo, cominciando la loro convivenza.

In seguito, la coppia ha cambiato residenza con Parigi, per gli impegni lavorativi del portiere, senza, però, che il loro amore ne fosse in alcun modo scalfito. Nella capitale francese hanno accolto l’arrivo del loro primo figlio, Leo, nato il 13 settembre 2024 e, il simbolo della città, adesso, ha fatto da sfondo alla proposta di matrimonio da favola del calciatore.