Con quali seducenti mise Elodie stregherà il suo pubblico a Sanremo 2025 è ancora una sorpresa, ma è emerso qualche cruciale indizio in merito: a parlare è stata la sua stylist in persona

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Con la somma gioia degli italiani Sanremo sta per iniziare e, con lui, anche la parallela competizione che vedrà gli artisti scontrarsi per charme sul palco. Sebbene l’aura di stupore e sorpresa ad aleggiare attorno ai futuri look dei Big in gara sia tuttora molto fitta, a fonti certe è sfuggita qualche soffiata in merito. Come ogni anno, oramai lo sappiamo, il palco dell’Ariston si trasformerà in una immensa pedana ad ospitare, oltre alla musica italiana, anche nomi di grandi stilisti.

Dopo le anticipazioni in merito ai look di Geppi Cucciari e Simone Cristicchi, qualcosa riguardo cosa Elodie indosserà in teatro è trapelato.

Le anticipazioni dei look di Elodie a Sanremo 2025: parola alla sua stylist

Dimenticarsi alle 7 sarà il brano con cui Elodie proverà a farci ballare ed insieme emozionarci a Sanremo 2025: quella al preludio è la sua quarta partecipazione alla gara canora più celebre di sempre, dopo aver vestito i panni di co-conduttrice e stregato il pubblico in platea e a casa con mise scenografiche all’insegna del rosso.

Le sue – tutte spettacolari – apparizioni sul palco dell’Ariston sono forse l’ambito in cui la metamorfosi stilistica dell’artista romana risulta più lampante, una trasformazione non soltanto estetica che ha avanzato di pari passo alla sua crescita come donna.

Comunicare tutto questo attraverso la moda è stato possibile grazie anche a grandi professionisti del settore, che hanno saputo ascoltarla, rappresentarla e valorizzarla al meglio. Tra i loro nomi spicca quello di Giulia Cova: dopo aver lavorato a stretto contatto con la cantante per lunghi anni, sarà suo l’onere e l’onore di occuparsi del suo styling per il Festival di Sanremo 2025. Ed è proprio grazie a lei che si è venuti a conoscenza di qualche inedito quanto atteso dettaglio in merito ad in quali ensemble Elodie ci lascerà presto a bocca aperta.

La sua evoluzione fashion l’ha resa oggi una vera icona, è innegabile, riconoscibile per look sempre spiccatamente femminili, sensuali ed al contempo indice manifesto della sua forte personalità. Se il mood portato sul palco anni trasmetteva intense vibrazioni rock e dark, con il nero come nuance cardine, la sua memorabile esperienza alla conduzione l’ha vista avvolta in tulle a profusione, fiori, plissé e cristalli. Le mise venute successivamente, poi, hanno mostrato gradualmente una presa di consapevolezza sempre maggiore servendosi di capi fortemente seducenti ed accattivanti.

Per sapere cosa ci si debba aspettare quest’anno non resta che pazientare ancora qualche giorno, ma le anticipazioni possono certo rendere più dolce l’attesa.

“Io ho lavorato anche all’ultimo Sanremo con lei, ma questa volta abbiamo costruito l’immagine basandoci sulla sua nuova figura che è anche legata al cinema e non solo alla musica ormai. Lei si sente anche un po’ più donna in questo momento della sua carriera”, ha rivelato Giulia Cova.

D’altronde è una carriera in incessante ascesa, quella di Elodie: l’arista nel 2022 ha debuttato sul grande schermo come attrice prendendo parte del cast del film Ti mangio il cuore, realizzato la colonna sonora Proiettili – brano interpretato insieme a Joan Thiele, tra le donne partecipanti a Sanremo 2025, il quale ha ottenuto il David di Donatello per la Migliore canzone originale – e recentemente donato la voce di Sarabi in Mufasa. “Ci siamo ispirati un po’ a quelle che sono le icone del passato. Le silhouette sono quelle che io amo nelle nella donna in generale, col punto vita, che mette in risalto la fisicità di Elodie. Non vestirà un unico brand e sono tutti look custom, per lei”, ha continuato la sua costumista.

Gli outfit di Elodie saranno ispirati a “Dimenticarsi alle 7”

Come sappiamo, l’abbigliamento con cui gli artisti in gara si presentano sul palco dell’Ariston sono parte integrante del brano che intonano. Non un dettaglio tralasciabile, quindi, ma elemento fondamentale per la riuscita dello spettacolo.

Dimenticarsi alle 7, per ammissione della stessa Elodie, porterà in scena le sue due anime (la notte e la disperazione) attraverso il racconto di serate passate nei club. Trattasi di un brano a cui è legata in modo particolare, descritto come drammatico e teatrale, ed è proprio qui che si nasconde il più grande indizio.

«Non possiamo svelare nulla al momento, però possiamo dire che tutti i look sono stati ispirati dal mood del pezzo che Elodie porterà a Sanremo» è stato tutto ciò che di più saliente Giulia Cova è riuscita a dirci. Voci di corridoio – si parla di corridoi d’alta moda – sussurrano di look custom firmati Prada e Marni: sarà tutto vero? Lo scopriremo presto.