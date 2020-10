Chi è Carlo Gusalli Beretta, il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis

editato in: da

Carlo Gusalli Beretta è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis. Rampollo di una famiglia molto famosa, ma soprattutto amico di Andrea Damate. La love story fra l’influencer e il dj, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, sembra ormai giunta al capolinea e l’ex corteggiatrice di U&D avrebbe già ritrovato l’amore. Lui è Carlo Gusalli Beretta, figlio di Pietro Beretta, a capo della famosa fabbrica d’armi.

Classe 1998, non è un volto noto nel mondo del gossip, anche se in passato ha vissuto un breve flirt con Dayane Mello. Occhi azzurri e fisico da modello, Carlo Gusalli Beretta avrebbe regalato il sorriso a Giulia De Lellis, facendo però arrabbiare Andrea Damante. Secondo alcune indiscrezioni il dj non avrebbe preso bene la nuova relazione fra l’amico e la sua ex. La dimostrazione sarebbe arrivata dalle parole di un suo carissimo amico. “Cari amici e poi ti rubano la bici. Amarezza”, ha scritto su Instagram, scatenando la reazione della sorella di Giulia De Lellis che ha risposto: “Per non farti rubare la bici serve la catena”.

Nel frattempo Carlo Gusalli Beretta avrebbe già presentato la nuova fidanzata alla famiglia, mentre la De Lellis ha cercato di chiarire la situazione con i follower. “Io non ho tradito nessuno – ha spiegato su Instagram, parlando del nuovo amore -. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà”. Giulia ha chiarito di fare sempre le cose “con la testa, il cuore e la pancia, ma con intelligenza e rispetto”.

Non solo: l’influencer ha svelato che lei e Andrea Damante, dopo un intenso ritorno di fiamma e un addio improvviso, avrebbero raggiunto un nuovo equilibrio e sarebbero in ottimi rapporti. “La sua felicità è anche la mia – ha chiarito Giulia -. Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita, mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”.