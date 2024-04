Fonte: IPA Giano Del Bufalo

Giano Del Bufalo ha un cognome che certamente suona familiare ai fan di Amici, e non solo. È proprio nel talent di Maria De Filippi che si è fatta conoscere la sorella, Diana Del Bufalo, diventata oggi un volto noto dello spettacolo anche grazie ai ruoli in alcune fiction di successo come Che Dio ci aiuti. Giano non è un attore ma il pubblico del NOVE lo conosce già da tempo grazie al suo ruolo nel programma Cash or Trash – Chi offre di più?. Gli appassionati di gossip, invece, lo conoscono in quanto nuova fiamma dell’influencer Giulia De Lellis, che ha archiviato definitivamente la lunga storia d’amore con l’ex fidanzato Carlo Beretta.

Giano Del Bufalo, il rapporto con la famiglia e la sorella Diana

Se Diana Del Bufalo è un volto noto del piccolo schermo già da qualche tempo, il fratello Giano soltanto di recente si è fatto spazio in televisione. Classe 1987, Giano è nato e cresciuto a Roma con la famiglia composta dal papà Dario Del Bufalo, architetto collezionista ed esperto di marmi antichi e colorati, dalla mamma Ornella Pratesi, che è stata cantante lirica, e naturalmente con la sorella Diana, ex allieva di Amici e attrice molto amata di fiction e serie TV.

Non è stato facile affrontare la separazione dei genitori. Giano aveva 17 anni, Diana tre in meno e proprio lei ne ha parlato tempo fa in un’intervista a F: “I miei genitori sono separati, la loro sofferenza mi ha scioccato. Ho avuto due genitori che mi hanno amata e che non mi hanno fatto mancare nulla. Il rapporto con mia madre? Splendido. Le racconto tutto e so che a lei non sfugge nulla di me. Ma non mi giudica mai, al massimo mi consiglia”.

La passione per l’arte e il collezionismo

Giano Del Bufalo ha un rapporto molto stretto con il papà, con il quale vive a Roma nel Castello della Cecchignola, meravigliosa ex villa papale che oggi è sede dell’Università dei Marmorari. Proprio qui – anche grazie al padre – si è appassionato di storia dell’arte, diventando un gran collezionista, in particolare di oggetti rari (collezione con la quale ha inaugurato la sua personale galleria d’arte).

Un giramondo alla ricerca di rarità, tra le quali spiccano le opere di tassidermia (l’imbalsamazione, per intenderci) ma anche oggetti molto particolari, persino una meteorite e il cranio di un dinosauro. È anche grazie a questi interessi, oltre che per la evidente avvenenza, che Giano Del Bufalo è diventato piuttosto conosciuto sui social (su Instagram conta quasi 90.000 follower), dove condivide le sue passioni e, in ultimo, anche le esperienze in televisione.

L’avventura televisiva sul NOVE

Sul NOVE Giano ha intrapreso la sua prima avventura televisiva, diventando uno degli esperti del programma Cash or Trash – Chi offre di più? condotto da Paolo Conticini. Trasposizione italiana di un format tedesco, in ogni puntata ci sono cinque concorrenti che portano un oggetto del quale vogliono disfarsi, facendolo però valutare da un banditore d’aste. Ed è così che gli esperti, visionando l’oggetto, iniziano una vera e propria asta tentando di aggiudicarsi l’oggetto. Un programma che è decisamente nelle corde di Giano.

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis, la storia d’amore

Ma se è vero che la sorella famosa e il programma sul NOVE basterebbero già per farlo conoscere, c’è un altro evento che ha fatto sì che il nome Giano Del Bufalo raggiungesse il grande pubblico di curiosi ed esperti di gossip: la relazione con l’influencer Giulia De Lellis.

Fresca di separazione dal fidanzato Carlo Beretta, sulla quale se ne sono dette di cotte e di crude insinuando persino che la famiglia di lui non volesse le nozze, la De Lellis sembra aver ritrovato il sorriso al fianco del collezionista d’arte e antiquario romano. Dopo i primi rumors, lei stessa ha velatamente confermato la relazione condividendo alcuni scatti sui social, nei quali appare chiaramente la mano di Del Bufalo. Il primo vero e proprio scatto di coppia, però, è uscito il 17 aprile 2024 quando si sono fatti immortalare insieme a una mostra a Venezia.