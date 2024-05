Giulia De Lellis conduttrice di Tu si que vales, fuori Giulia Stabile: l’indiscrezione

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis

Novità in vista a Tu si que vales, il programma campione di ascolti del sabato sera autunnale di Canale 5. A breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione che, come sempre, andrà in onda da settembre sulla principale rete Mediaset. E dopo l’addio di un anno fa di Belen Rodriguez, pare che anche Giulia Stabile sia pronta a mollare la conduzione. Maria De Filippi avrebbe già trovato la sostituta perfetta: Giulia De Lellis.

Giulia Stabile lascia Tu si que vales? Al suo posto Giulia De Lellis

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più Tv, Giulia Stabile sarebbe pronta a lasciare Tu si que vales, dove è approdata nel 2022, prima come inviata nel backstage per Witty Tv e poi come sostituta di Belen Rodriguez (che dopo svariati anni ha lasciato la conduzione dello show per risolvere i suoi problemi personali legati alla depressione).

Pare che la ballerina di Amici voglia concentrarsi di più sulla danza, il suo grande amore, e più precisamente su uno spettacolo da portare nei teatri italiani nei prossimi mesi. Non avrebbe quindi tempo per le registrazioni di TSQV, che potrebbero finire nelle mani di un’altra pupilla di Maria De Filippi: Giulia De Lellis.

Secondo quanto spifferano fonti che lavorano dietro le quinte, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia in lizza per diventare la nuova conduttrice di Tu si que vales. Dovrebbe affiancare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che sarebbero stati già confermati al timone della trasmissione.

“Per questo motivo non è da escludere che, in vista del possibile addio di Giulia Stabile, Maria De Filippi abbia pensato a far rientrare nella sua quadra la corteggiatrice Giulia De Lellis al fianco degli storici conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara”, si legge sulla rivista.

L’arrivo dell’ex fidanzata di Andrea Damante porterebbe sicuramente una ventata d’aria fresca a Tu si que vales: fin dai suoi esordi in tv Giulia De Lellis ha lasciato il segno per la sua vivacità e solarità. Una novità che non guasterebbe in un format ben collaudato come quello prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Inoltre per la De Lellis sarebbe un passo importante per la sua carriera da conduttrice, iniziata dopo la popolarità raggiunta con Uomini e Donne. Giulietta non ha mai nascosto il sogno di affermarsi come presentatrice e negli ultimi anni, accanto all’attività di influencer e imprenditrice, ha condotto alcuni programmi su Real Time: Love Island, Call of beauty, Amore alla prova-La crisi del settimo anno.

Giulia De Lellis ha un nuovo amore: Giano Del Bufalo

In attesa di capire se davvero sbarcherà a Tu si que vales, Giulia De Lellis si gode il suo nuovo amore: Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana (anche lei lanciata nel mondo dello showbiz da Maria De Filippi con Amici).

Archiviato velocemente Carlo Beretta, il rampollo che ha amato per quattro anni, e smentito il presunto ritorno di fiamma con Damante (con il quale i rapporti restano buoni nonostante i vari tradimenti) Giulia appare oggi serena e spensierata con il suo nuovo compagno, di professione collezionista e restauratore nonché uno dei protagonisti del programma tv Cash or Trash su Nove.