Giulia De Lellis, la verità su Damante e gli ex fidanzati: “Sempre lasciato io”

Giulia De Lellis è da sempre una personalità chiacchierata, soprattutto per via dei suoi amori da fiaba, che non sempre, però, hanno il loro lieto fine. Dopo la sua iconica storia nata a Uomini e Donne con Andrea Damante e le varie relazioni finite (l’ultima quella con Carlo Beretta), l’influencer ha deciso di raccontare un po’ di più su come si relaziona in amore.

Giulia De Lellis sulla fine delle sue relazioni: “Ho sempre lasciato”

Amata, odiata, discussa ma sicuramente sempre tanto seguita. Giulia De Lellis, stella nascente di Uomini e Donne anche grazie alla storia d’amore con Andrea Damante, che è stata capace di far sognare tantissimi, è una personalità forte, schietta, che difficilmente decide di nascondersi. Una scelta di vita che Giulia porta avanti anche quando si parla di relazioni amorose: proprio per questo, l’influencer ha deciso di raccontarsi in una lunga chiacchierata con Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda.

Prima Andrea Damante, poi Irama, Andrea Iannone fino all’ultimo, lunghissimo amore con Carlo Beretta. Giulia sembra essere innamorata dell’amore e molto volenterosa a mettere in gioco i suoi sentimenti, pur sapendo perfettamente ciò che vuole. Lo dimostra il fatto che è sempre stata lei a decidere di chiudere le sue relazioni. “La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Ho lasciato io tutti i miei fidanzati. Perché? È una cosa brutta? Io ho sofferto da morire, eh, attenzione! Si soffre di più a lasciare perché sai sempre quello che lasci, ma non quello che trovi”.

La spiegazione, continua Giulia, è probabilmente dettata dal fatto che si annoia facilmente, e che non ha ancora trovato la persona giusta con cui sente un’affinità tale da farla rimanere: “A livello amoroso sono un disastro! Lo sanno tutti. Perché sono un pasticcio e perché sono stufarella. Se mi annoio facilmente? Sì. Poi sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora io non abbia trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena.”

Giulia De Lellis sul rapporto con Andrea Damante

Giulia, che ha da poco chiuso un lunghissimo rapporto con Carlo Beretta, giovane componente della famiglia produttrice di armi, ha anche spiegato come, secondo lei, si capisce quando un amore è arrivato al capolinea: “Come si capisce che non c’è più l’amore? È molto lento, ci vuole molto tempo, ci sono tanti pensieri… non è che ti svegli la mattina e dici ‘lo mollo’. È un processo sempre molto pensato, analizzavo sempre tanto. Sull’altare mentre percorro la navata devo essere sicura. Io sono in grado di scappare dall’altare eh! Lo farei tranquillamente. Mi piacerebbe arrivare a quel giorno ed essere proprio sicura. Con alcune persone stavo lì lì. Se non ci sono arrivata è perché non ci credevo fino in fondo.”

Dalla fine della sua relazione, come è purtroppo inevitabile in questi casi, in tanti si sono chiesti chi o cosa potesse essere stato il motivo scatenante. I fan più accaniti dei Damellis hanno ovviamente sperato in un riavvicinamento con l’ex tronista, anche per via di un loro incontro. Una voce che però la De Lellis ha subito voluto smentire.”Damellis back? No. C’è questa persona nella mia vita e ci sarà per sempre. Sì buoni rapporti. Alcuni travagliati, alcuni divertenti. Quando ho scritto il libro (Le corna stanno bene su tutto) mi ha odiata, ma ci siamo anche tanto amati. No, non mi sono vendicata, l’ho fatto per me. È stato uno sfogo e tu non sai quanto mi abbia aiutata quel libro.”

Certo è che ora Giulia si è avvicinata a Giano Del Bufalo, antiquario e collezionista d’arte fratello di Diana Del Bufalo con cui l’influencer pare aver iniziato una relazione.