Damiano David, foto fake diventa virale: “Usata in modo denigratorio”

Damiano David discute con un'utente di "X" per via di una foto fake diventata virale che lo ritrae in lingerie da donna

Fonte: IPA Damiano David

Abbiamo visto spessissimo situazioni in cui sui social, soprattutto quando non si verificano le fonti, vengono pubblicati contenuti che non rispecchiano la realtà e che mettono in difficoltà le persone che ne sono i protagonisti. Da articoli più o meno veritieri a foto fake, il web è gremito di contenuti che, nonostante non siano autentici, diventano virali. È quello che è successo anche a Damiano David, frontman dei Maneskin, che su X ha avuto da ridire con un’utente che ha condiviso una sua foto manipolata. La sua risposta non è tardata ad arrivare.

Damiano David risponde alla foto fake su X

Non è un mistero che su internet molto spesso girino foto fake che simulano una presenza o un avvenimento legato ai volti più noti dello spettacolo. Purtroppo la volontà di andare virali può essere benzina che accende la voglia di far parlare di sé, che questo accada nel bene o nel male. A volte questo tipo di questioni cadono nel dimenticatoio, con i diretti interessati che ignorano l’accaduto: altre, invece, finiscono per diventare qualcosa di più. Damiano David non è sicuramente una persona che lascia correre le ingiustizie. Lo dimostra uno scambio di commenti tra lui e un’utente di X, che nel condividere una sua foto in lingerie, subito diventata virale, ha commentato lo scatto così: “Questo ragazzino è etero e “cis-gender” (perdonatemi la parola orrenda). Perché finge di essere quello che non è? Per pompare una carriera artistica altrimenti mediocre? Questa pagliacciata non offende i veri trans-gender?“.

Poche ore dopo, Damiano ha deciso di rispondere alla ragazza tramite il suo account, facendole notare come la foto pubblicata sia un fake, completamente manipolata: “Ciao Cristina. Mi chiedevo se sapesse che la foto da lei divulgata è un fake e che lei lo sta usando in modo denigratorio. Vuole un opinione del mio avvocato? Se cambia idea può contattarmi su Instagram“.

Una risposta che deve aver sconvolto la ragazza autrice del post, che dopo aver temuto che a risponderle fosse un account fake e aver invece scoperto che ad accusarla era proprio Damiano, ha provato a mettere una toppa sul buco: “Questa è una foto che gira su X ! Non sono stata io a diffonderla. Chi ha creato e diffuso la foto falsa di Damiano David in biancheria femminile ha ovviamente vilipeso la mascolinità del cantante, che giustamente si è risentito. Ha tutta la mia solidarietà e chiedo scusa per non essermi accorta del falso e averlo condiviso“.

Una giustificazione che non ha comunque soddisfatto il cantante, che ha replicato: “Io ci ho provato ad essere carino. Controlli la mail ci sentiamo presto“.

Non solo Damiano David: il problema delle foto fake

Damiano David non è l’unico ad aver dovuto fare i conti con foto manipolate poi andate virali che ritraggono la sua persona. Proprio come lui, infatti, anche Rose Villain ha recentemente raccontato di essere stata vittima di una situazione del genere, vedendo sul web foto false che la ritraevano nuda: “La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo.”

Fortunatamente, sia lei che Damiano hanno i mezzi per poter far fronte a questo tipo di violenza ma, come ha dichiarato dalla cantante, queste manipolazioni avvengono anche nei confronti di chi è più fragile, senza la possibilità di proteggersi, tutelarsi e difendersi. Un modus operandi ancora troppo in voga nonostante la gravità della questione e i risvolti spesso molto difficili che questo può portare.