Damiano solista, i Maneskin si sciolgono? Il futuro della band

Fonte: IPA Damiano David dei Maneskin

Sulla cresta dell’onda dal 2021, da quando hanno vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest, i Maneskin hanno deciso di prendersi una pausa. Un break per ricaricare le pile ma anche per dedicarsi a nuovi progetti solisti. Perché Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono sì un gruppo molto unito e affiatato ma anche singoli individui con le proprie passioni e le proprie aspirazioni. David è già al lavoro su un importante impegno ma il futuro della band è tracciato: nessun scioglimento in vista.

Quanto durerà la pausa dei Maneskin e cosa farà Damiano David

Stando ad un’indiscrezione riportata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la pausa dei Maneskin durerà all’incirca un anno. Un periodo in cui il carismatico Damiano David non resterà di certo con le mani in mano, anzi. Il cantante ha deciso di pubblicare il suo primo album da solista che, a quanto pare, conterrà anche una canzone insieme a Chris Martin, il cantante dei Coldplay.

Come il collega inglese, anche Damiano è intenzionato a vivere avventure da solo senza però dimenticare il gruppo con il quale ha raggiunto la popolarità internazionale. L’ultima indiscrezione combacia con quella del settimanale Chi di qualche tempo fa, che parlava proprio di una breve pausa dei Maneskin e di un disco all’orizzonte per Damiano con artisti internazionali.

“I Maneskin sono le mie fondamenta, sono da dove vengo e dove sono cresciuto come artista. Soprattutto, però, sono tre persone che mi hanno sempre supportato, e che sono state letteralmente dietro di me sul palco. La band è un po’ come uno scudo, per me”, ha dichiarato una volta Damiano David in un’intervista.

“Se sbaglio, se inciampo, ci saranno loro a salvarmi. Se inciampano loro, ci sono io a tirarli su. Quindi pensare che un giorno potrei avere un progetto solista è una cosa che… be’, che mi spaventa parecchio. Solista significa anche essere da soli”, ha aggiunto il 25enne, molto amato dai fan per il suo talento e il suo fascino.

Non solo carriera: in questi mesi Damiano David sta vivendo pure una nuova fase importante della sua vita privata. Archiviata Giorgia Soleri, la sua fidanzata storica, il cantante è oggi legato all’attrice americana Dove Cameron. Un amore nato per caso, senza troppe aspettative, ma diventato poi molto importante.

Inoltre il romano ha deciso di concedersi un po’ di social detox: Damiano dei Maneskin non posta nulla su Instagram e altre piattaforme dallo scorso febbraio. “Penso sia salutare spegnere il telefono ogni tanto”, ha ribadito David.

I Manekin non si sciolgono, il futuro di Victoria De Angelis

Anche Victoria De Angelis approfitterà di questo break dai Maneskin per dedicarsi alle sue passioni: poserà il basso e farà la dj in giro per i club più importanti del mondo. A quanto pare ha già in programma oltre 180 date. Ignoti, per ora, i progetti futuri di Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Non rimane che attendere, tuttavia, le parole ufficiali dei componenti dei Maneskin. In ogni caso, la band dovrebbe partecipare ad alcuni festival europei nel 2024. Nessuna intenzione di sciogliersi, dunque, ma di ritagliarsi dei momenti per se stessi: per crescere, per maturare.