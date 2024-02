Damiano e Dove Cameron, primo red carpet insieme (con bacio)

Fonte: Getty Images Damiano David e Dove Cameron, primo red carpet insieme ai Grammy 2024

E ufficializzazione fu: ai Grammy 2024, tra il record di Taylor Swift, il ritorno a sorpresa di Celine Dion e i vari splendori e orrori da red carpet, c’è stata anche la conferma della liason in corso tra Damiano David dei Maneskin e l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron.

La coppia, già paparazzata in situazioni non ufficiali, è comparsa super affiatata sul red carpet del Gala Pre-Grammy. Bellissimi, innamoratissimi e super complici, non hanno lesinato sguardi complici e baci a favore dei fotografi.

Fonte: Getty Images

E così, archiviata definitivamente Giorgia Soleri e smentiti i vari rumor che lo volevano intimo con qualche amica di Victoria, Damiano ha confermato la sua svolta americana in tutti i sensi: fidanzata compresa. E nell’attesa di capire quale sarà il futuro delle band, se davvero il front man sia valutando progetti solisti, per ora si gode celebrità e amore Oltreoceano.

Dove Cameron, chi è la nuova fidanzata di Damiano

Classe 1996, tre in più di Damiano, Dove Cameron è originaria di Bainbridge Island e ha iniziato la sua carriera da piccolissima, lavorando prima in teatro e poi in televisione, dove ha riscosso la maggior parte del suo successo. Il suo esordio tv risale al 2012, anno in cui prende parte alla serie tv cult Shameless, ma l’anno del trionfo è il 2013, quando viene scelta come protagonista della serie in onda su Disney Channel Liv e Maddie, in cui interpreta il ruolo di due sorelle gemelle che le è valso il Daytime Emmy Award. Ha inoltre interpretato Mal, la figlia di Malefica, negli episodi del film tv della Disney Descendants. È stata anche nel cast di The Mentalist e Agents of Shields.

Al cinema Dove ha debuttato in in Barely Lethal – 16 anni e spia, quindi successivamente in Voglio una vita a forma di me al fianco di Jennifer Aniston e in Vengeance.

Fonte: Getty Images

Nel 2015 ha inoltre pubblicato l’album di debutto come cantante Liv and Maddie e, dopo l’uscita di If Only presente nella colonna sonora di Descendants, nel 2019 ha lanciato il suo primo album slegato da Disney e intitolato Bloodshot/Waste. Nel 2022 ha pubblicato Boyfriend, singolo virale su TikTok. Che fosse dedicato a Damiano?