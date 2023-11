Una nuova storia d’amore. Così è stata definita la liaison tra Damiano David e Dove Cameron, che viene definita come sua nuova fidanzata. Dopotutto, le prime foto di coppia sembrano non lasciare dubbi e danno seguito alle indiscrezioni che si sono susseguite per settimane: è stato un bacio a definire tutto. Ma chi è davvero la splendida ragazza che ha rubato il cuore della voce dei Måneskin? Scopriamolo insieme.

Dove Cameron, chi è la nuova fidanzata di Damiano David

Classe 1996, quindi di tre anni più matura di Damiano David, Dove Cameron nasce Chloe Celeste Hosterman. È per amore del padre che si fa chiamare Dove, un nomignolo che lui le aveva dato da piccola e che ha voluto scegliere dopo la sua morte, per ricordarlo ogni giorno. Originaria di Bainbridge Island, ha iniziato la sua carriera da piccolissima, lavorando prima in teatro e poi in televisione, dove ha riscosso la maggior parte del suo successo.

Il suo esordio tv risale però al 2012, anno in cui prende parte alla serie tv cult Shameless, ma l’anno del trionfo è il 2013, quando viene scelta come protagonista della serie in onda su Disney Channel Liv e Maddie, in cui interpreta il ruolo di due sorelle gemelle che le è valso il Daytime Emmy Award. Ha inoltre interpretato Mal, la figlia di Malefica, negli episodi del film tv della Disney Descendants. È stata nel cast di The Mentalist e Agents of Shields.

Dove Cameron ha recitato anche per il cinema. Il suo debutto su grande schermo avviene in Barely Lethal – 16 anni e spia, quindi successivamente in Voglio una vita a forma di me al fianco di Jennifer Aniston e in Vengeance. Non solo, è anche cantante. Nel 2015 ha infatti pubblicato l’album di debutto Liv and Maddie e, dopo l’uscita di If Only presente nella colonna sonora di Descendants, nel 2019 ha lanciato il suo primo album slegato da Disney e intitolato Bloodshot/Waste. Nel 2022 ha pubblicato Boyfriend, singolo virale su TikTok.

La storia d’amore con Damiano David

Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati ma pare che Damiano David e Dove Cameron non abbiano più intenzione di nascondersi. A dimostrarlo ci sono le foto comparse su Chi, in cui si scambiano tenerezze e si baciano, ma anche i video di Very Inutil People nei quali si notano i due insieme di un after party al Dirty Mondays di Los Angeles. Successivamente, l’avvistamento in Brasile mentre lasciavano insieme l’Espaco Unimed di San Paolo, in cui i Måneskin avevano appena tenuto un concerto, organizzato nell’ambito del loro tour mondiale.

Damiano David viene da una lunghissima relazione con Giorgia Soleri che aveva tenuto nascosta per molto tempo. I due non si sono lasciati benissimo, soprattutto perché pare che lui abbia contravvenuto all’accordo preso con lei di comunicare la rottura in un modo diverso e meno frettoloso, e sembra che le loro strade si fossero divise ormai da tempo. Lui ha già voltato pagina insieme a Dove Cameron. Sarà amore? Chi può dirlo. Solo il tempo ha le risposte a tutte le domande.