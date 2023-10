Fonte: Ufficio Stampa Måneskin Måneskin, Damiano David di fuoco: le foto più belle del concerto al Kia Forum

I ragazzi come lui non restano single a lungo. Alle ragazze come lei non resiste nessuno. A prima vista, questi due hanno tutte le carte in regola per diventare la nuova coppia d’oro dello showbiz. I prerequisiti ci sono tutti: sono giovani, a dir poco bellissimi, sfuggenti e misteriosi. Sono i Brad e Angelina della generazione Z, ma con una vena rock’n’roll. Ma forse stiamo correndo troppo, d’altronde tra Damiano David e Dove Cameron c’è stato solo un bacio.

Forse sarà un fuoco di paglia, la passione di una notte. Forse quei due insieme non li vedremo più. Ma in un momento in cui anche le coppie più solide divorziano, lasciateci sognare di un nuovo amore da copertina. Ma, prima di tutto, conosciamo un po’ meglio Dove Cameron, l’attrice che ha conquistato il frontman dei Måneskin.

Damiano, playboy da discoteca

Per Damiano David è ormai un’abitudine. Dopo aver definitivamente rotto con l’attivista de noatri Giorgia Soleri, il frontman dei Måneskin si diverte a ballare stretto stretto con ragazze bellissime. La prima è stata Martina Taglienti, modella romana protagonista del famoso bacio dello scandalo – quello che portò all’annuncio della fine della relazione con Soleri.

Poi fu il turno di Jessie Andrews, ex attrice hard oggi famosa per il suo ruolo in Euphoria al fianco di Zendaya. I due erano stati visti a Miami in atteggiamenti intimi e, in alcune foto postate in quei giorni da entrambi, a far da sfondo c’era la stessa camera d’albergo. E arriviamo a oggi.

I Måneskin sono a Los Angeles e, dopo essersi esibiti al Kia Forum, come da tradizione vanno a festeggiare in discoteca. E mentre Victoria fa da dj, serissima in consolle, Damiano con un look da rockstar si stringe a una mora in giubbino di pelle. La scena è immortalata nel video pubblicato da un’amica della band, ripreso in Italia da Veryinutilpeople.it. La scena è buia ma i fan hanno l’occhio a raggi x: la ragazza misteriosa è un’attrice famosissima.

Chi è Dove Cameron, la nuova fiamma di Damiano

Nata a Seattle il 10 gennaio 1996, Dove Cameron era destinata a calcare il palcoscenico. Diventa attrice ad appena 8 anni, interpretando alcuni tra i ruoli più famosi della storia del musical, da Cosetta de I Miserabili a Mary ne Il giardino segreto. Dal teatro alla tv: Dove entra nella scuderia di Disney Channel, diventando ben presto doppia protagonista (interpretava due gemelle) di Bits and Pieces, tra le serie per ragazzi più popolari degli Stati Uniti.

Dove Cameron supera senza intoppi anche il difficile passaggio dal mondo Disney a quello fuori, ottenendo piccoli ruoli in numerose serie televisive e la parte da coprotagonista nel film Netflix Voglio una vita a forma di me, dove recita al fianco di Jennifer Aniston. Il grande pubblico – soprattutto quello dei più giovani – inizia a venerarla in seguito al ruolo di supereroina Marvel nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. E resta nell’universo fatata di Disney partecipando alla trilogia di Descendants, che racconta le storie dei figli dei cattivi delle fiabe.

Attrice e anche cantante di talento. Dove Cameron sui propri profili social – che vantano ben 48,1 milioni di follower – pubblica spesso cover di famosi brani pop e lei stessa ha inciso alcune canzoni di grande successo. Arriverà forse un duetto anche con Damiano?