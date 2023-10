Una folla incredibile di ragazzi e persone di tutte le età, tutti insieme per acclamare loro, la rock band del momento: i Måneskin hanno (letteralmente) infiammato il palcoscenico del, in California. Il 10 ottobre 2023 è andata in scena una nuova tappa del Rush! World Tour, che comprende una lunga serie di appuntamenti tra cui gli ultimi aggiunti tra Stati Uniti, America latina, Giappone, Singapore e Australia.