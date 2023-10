Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Il rifiuto di Amanda Lear ai Måneskin? Assolutamente involontario. Così ha voluto chiarire un fraintendimento che si è creato durante Sanremo, quando la band romana ha invitato la Lear a esibirsi con loro. A Splendida Cornice, lo show di Geppi Cucciari, ha raccontato cos’è successo, specificando di aver commesso un errore.

Amanda Lear a Splendida Cornice parla del rifiuto ai Måneskin

Il 5 ottobre 2023, Amanda Lear è stata ospite da Geppi Cucciari a Splendida Cornice su Rai3. L’occasione è stata perfetta per rivivere gli highlights della sua carriera, ma non solo: anche per raccontare qualche aneddoto. Come il rifiuto ai Måneskin per Sanremo, un fatto chiacchierato per molto tempo. Del resto, proprio la Lear, ormai, è lontana dall’Italia, e pertanto non conosceva ancora la band romana.

“Vengo poco in Italia”, ha specificato, aggiungendo di aver rifiutato molte proposte di ospitate nei programmi televisivi. “Dico no a tante interviste”. Inoltre, ha notato il cambiamento della televisione: “Non è più la TV di prima”. Torna in Italia semplicemente per trovare i suoi amici. Ma c’è stato un rifiuto in particolare che ha generato molta curiosità, ovvero quello ai Måneskin per il duetto di Amandoti (per cui poi è stato scelto Manuel Agnelli).

“Il no ai Måneskin? Sì, è vero. Però quello è stato uno sbaglio. Io devo ammettere che non li conoscevo”, ha specificato, aggiungendo che, vivendo in Francia, non poteva sapere chi fossero. “Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè, ok, ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto: ‘ok, ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace“.

C’è da dire, però, che solo sul momento con i Måneskin c’è stato un piccolo fraintendimento. A Rolling Stones, infatti, la Lear ha detto in un’intervista: “Nessuno è arrabbiato, ho anche sentito Damiano al telefono. Il resto sono storie di manager e di produttori”.

Il successo dei Måneskin dopo Sanremo

Nessuno avrebbe potuto immaginare il successo dei Måneskin sul palco dell’Ariston. Proprio da lì è iniziato il successo internazionale, che li ha visti in seguito trionfare all’Eurovision Song Contest. Per la serata dei duetti, la band romana aveva scelto in prima battuta proprio Amanda Lear. Le cose, poi, sono andate diversamente, e la Lear stessa ha riconosciuto il suo sbaglio.

Oggi, di certo i Måneskin sono tra le rock band più ascoltate al mondo: per gli MTV Ema 2023, sono riusciti a conquistare nuovamente ben quattro nomination, ovvero “Best Italian Act”, “Best Rock”, “Best Live” e “Best Group”. Agli MTV Europe Music Awards, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono nuovamente entrati nella storia, confermandosi la band dei record. La domanda, però, è: ci sarà modo di recuperare? Una collaborazione tra Amanda Lear e i Måneskin sarebbe davvero imperdibile. In ogni caso, la Lear ha riconosciuto il loro innegabile talento.