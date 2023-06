Victoria dei Måneskin innamorata: chi è la nuova fidanzata Luna dal Brasile

La ragazzaccia ha messo la testa a posto. Non ha di certo smesso di far festa, ma la scatenata leader femminile della rock band all’italiana più cool del momento sembra aver trovato, tra le numerose bellezze di cui è solita circondarsi, una compagna fissa. E più nessun Måneskin è ormai single.

Anche Victoria De Angelis si è fidanzata. La fortunata cui spetterà il compito di accompagnare la bassista nei lunghi tour in giro per il mondo è la giovane Luna Passos, modella brasiliana di origini olandesi da tempo parte della comitiva del gruppo. Amiche da tempo, forse già qualcosa di più, ma solo adesso la relazione è stata confermata da un appassionato bacio.

La nuova fidanzata di Victoria dei Måneskin

Scatenata sul palco tanto quanto fuori, Victoria De Angelis sembrava difficile da catturare, ma sembra esserci riuscita Luna Passos, giovane modella nata nell’isola caraibica di Saint Martin, dalle origini brasiliane e olandesi. Protagonista della campagna autunno-inverno di Yves Saint Laurent nel 2022, vanta anche collaborazioni con Givenchy.

Nel mondo della moda Passos ci è arrivata giovanissima, quando, appena 14enne, venne notata da un talent scout sul suo profilo Instagram. Oggi la modella è rappresentata da una delle agenzie più rilevanti del settore. Appassionata di uncinetto e pole dance, possiede un gattino che si porta ovunque e, da qualche tempo, è anche grande amica dei membri dei Måneskin.

Non è la prima volta, infatti, che Victoria posta delle foto in compagnia della modella, spesso frequente alle feste e alle vacanze che riuniscono i membri della band e i loro amici. Stavolta, però, alle classiche foto da comitiva in viaggio si affianca quella – rubata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini – che ritrae la bassista intenta a baciare appassionatamente la nuova fidanzata. E non ci sono più dubbi, anche Victoria è innamorata.

I Måneskin non sono più single

Se Victoria ci ha messo qualche tempo in più, gli altri membri dei Måneskin non sono più single già da tempo – e non perché si sono tutti sposati tra di loro. Damiano, Thomas e Ethan sono infatti, tutti e tre, già da tempo stabilmente fidanzati. La relazione più nota è quella tra Damiano David e Giorgia Soleri, influencer nota per l’attivismo social e la recente partecipazione a Pechino Express.

Tanta nota quanto chiacchierata. Esistono teorie – forse complotti – secondo cui la storia tra il frontman e l’influencer/poetessa sia stata creata a tavolino dalla manager della band (anche agente della Soleri) e che, in realtà, i membri della band abbiano ben poco in simpatia la First Lady dei Måneskin. Pure illazioni, ma è vero che a quest’ultima, così come alle precedenti vacanze, Damiano David e signora sono gli unici assenti.

Sempre presente e ben voluta è invece Lavinia, la fidanzata del chitarrista Thomas Raggi. Se non si nasconde sui social, Lavinia però non lascia trapelare altro, mantenendo la propria vita privata ben al sicuro dai riflettori. Riservatissima anche Laura Alfonsa Castelli, compagna stabile di Ethan Torchio ormai da un paio d’anni e spesso sua compagna nei tour all’estero.