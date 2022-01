Måneskin: chi è Laura Alfonsa Castelli, la fidanzata di Ethan Torchio

L’amore trionfa in casa Måneskin. Anche se la primavera è ancora lontana, la stagione dei sentimenti, per la band romana, sembra in pieno corso. Damiano David ha confessato il suo lungo legame con l’influencer Giorgia Soleri, poi la vulcanica Victoria De Angelis è stata pizzicata in compagnia di una biondina in quel di Parigi. Infine, sono spuntate anche foto di Ethan Torchio con una misteriosa ragazza dai capelli biondi, sua presunta nuova fiamma.

Svelato il nome della fidanzata di Ethan Torchio

A parlare della vita privata del gruppo romano ci pensano i fan, che si rivelano i paparazzi più incalliti. Ai calorosi supporter (di ogni età e Paese) non basta più elettrizzarsi per la carica dei giovani musicisti sul palco, per cui la curiosità di dare una sbirciatina dietro le quinte della vita dei quattro si fa sempre più pressante.

Così la pagina Instagram Maneskinfan_ukr ha mostrato alcuni scatti del batterista, finora dichiaratosi single, intento nel baciare colei che pare essere la sua attuale fidanzata. Nelle immagini Ethan stringe tra le braccia una ragazza dai lunghi capelli biondi e mossi (che somiglia vagamente a Victoria), poi insieme i due caricano alcuni bagagli su una Mini Cooper decappottabile, con il chiaro intento di concedersi una scappatella romantica lontano dai riflettori. La pagina data le foto a una decina di giorni fa, dunque a ridosso delle vacanze natalizie.

“Qu’anti son’belli i capelli d’oro a Laura sparsi…”, avrebbe declamato il Petrarca, nel suo celebre Canzoniere. Difatti, da una piccola ricerca sui social, il nome della misteriosa ragazza che ha conquistato il cuore del musicista sembra essere proprio Laura. I due si “seguono” a vicenda anche su Instagram. Ad avvalorare la tesi che sia proprio lei, c’è il recente tatuaggio spuntato dietro l’orecchio del batterista, con in bella mostra proprio la “L di Laura”. Laura Alfonsa Castelli (questo il suo nome completo), al contrario della fidanzata del frontman, si trincera dietro un profilo blindatissimo, segno inequivocabile che la riservatezza per la coppia è proprio di casa.

Il successo mondiale dei Måneskin

Mentre nella notte di Capodanno si consumava sul primo canale Rai la gag orchestrata dai Cugini di Campagna con la simpatica cover di Zitti e buoni, il gruppo romano aggiungeva oltreoceano un ulteriore tassello al suo anno straordinario, partecipando al ‘New Year’s Rockin’ Eve 2022’, trasmesso da ABC live from Los Angeles e condotto da mister Ryan Seacrest. Per l’occasione i Måneskin hanno suonato l’ormai popolarissima cover di Beggin’ dei Four Seasons e il loro singolo più recente, Mammamia, infiammando il pubblico a stelle e strisce.

I nostri hanno così di nuovo incantato l’America, dopo i passaggi televisivi negli States degli scorsi mesi, partendo dal battesimo nel Tonight Show di Jimmy Fallon fino all’ospitata all’Ellen DeGeneres Show. Nel mezzo il già leggendario opening per i Rolling Stones, condito dalla chiosa, rigorosamente in italiano, di Mick Jagger: “Grazie mille, ragazzi!”. L’anno appena iniziato, per la band di Damiano e soci, ha dunque già il sapore della riconferma, sull’onda di un successo senza precedenti, che dal Festival di Sanremo dello scorso anno non ha avuto mai battute d’arresto.