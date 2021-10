Damiano David, la convivenza con Giorgia Soleri è sempre più vicina

Maneskin, talento, stile e provocazione: il segreto del loro successo

Damiano David e Giorgia Soleri potrebbero andare a convivere molto presto. Per il cantante dei Måneskin, il 2021 è stato un anno a dir poco tinto d’oro: non solo ha vinto il Festival di Sanremo con la band, ma ha anche trionfato all’Eurovision Song Contest. Come non citare, poi, il suo legame con Giorgia, che sta andando a gonfie vele: la loro passione li sta spingendo verso un futuro insieme, tanto da arrivare a optare per la convivenza.

Damiano David, l’amore con Giorgia Soleri

Nonostante gli slanci sul palco e l’incredibile grinta del frontman dei Måneskin, Damiano è in realtà una persona estremamente riservata, tanto che si è spesso chiacchierato sulla sua vita sentimentale. Nessuno sapeva che fosse impegnato fino a non poco tempo fa. Eppure, la loro storia d’amore va avanti da ben quattro anni, non proprio un lasso temporale brevissimo.

Tra passione, amore e soprattutto sostegno, il cantante romano e la modella hanno anche dovuto affrontare una lunga lontananza, perché la Soleri è di Milano. Nel 2020, però, aveva scelto di avvicinarsi a Damiano (e di investire sulla propria carriera professionale), senza tuttavia andare a convivere, passo che invece sarebbero pronti a fare al momento.

Nel loro futuro c’è la convivenza: l’indizio

Modella e influencer, Giorgia è una vera e propria fonte di ispirazione per le ragazze di oggi. La sua lotta all’endometriosi, il suo coraggio nel raccontare la malattia, l’impegno profuso per sensibilizzare il pubblico. Sebbene sia originaria di Milano, vive a Roma da ormai un paio di anni insieme ai suoi gatti.

L’indizio sulla convivenza di Giorgia e Damiano è stato lanciato su Instagram, dove nelle sue storie ha scelto di aprirsi con i follower in merito. “Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per sei anni. Ma ora basta”, quella chiusura finale ci fa pensare che l’amore con Damiano stia andando talmente bene da cercare casa insieme.

Di certo, c’è tanta felicità nel loro futuro, così come i progetti di una vita insieme. Sebbene la giovane età, si sono scelti e stanno dimostrando quanto tengano l’uno all’altra. E non c’è davvero niente di più bello che decidere di viversi pienamente.