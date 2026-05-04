Damiano e Dove, “Dolce Vita” italiana, tra Sicilia e Roma, con amici e parenti

La coppia avvistata prima a Taormina e poi nella Capitale per festeggiare il compleanno di Vic. Con un pranzo tra amici e parenti di Damiano

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Damiano e Dove, “Dolce Vita” italiana, tra Sicilia e Roma, con amici e parenti
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Damiano e Dove a Taormina

Damiano David e Dove Cameron,sempre più innamorati e proiettati verso le nozze, che saranno celebrate probabilmente a fine anno. Proprio per questo, dicono, la coppia è volata dagli Usa in Italia per far visita ad amici e parenti, in particolare per festeggiare il compleanno di Victoria De Angelis, a Roma. Prima, si sono concessi un tour in Sicilia, a Taormina, e qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi di un sopralluogo per scegliere la location del matrimonio imminente.

Fatto sta che Damiano e Dove, bellissimi e paparazzatissimi come una coppia di old style di Hollywood, sia per il clamore mediatico che suscitano ad ogni loro apparizione sia per quello stile un po’ retrò che entrambi  sfoggiano nel look, molto anni ’50 e ’60. Dove e Damiano sono senza dubbio una delle golden couple del momento.

Damiano David e Dove Cameron, la Dolce Vita italiana, aprile e maggio 2026
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Damiano David e Dove Cameron, la Dolce Vita italiana, aprile e maggio 2026

Loro, sorridenti e innamorati, si concedono ai flash dei fotografi, ovunqe si trovino. Come sul corso Umberto  a Taormina, dove il 26 aprile sono stati avvistati passeggiare mano nella mano, prima di concedersi una gita in barca a Isola Bella e un pranzetto al rinomato ristorante Pizzichella.

Dopo la Siclia, sono atterrati a Roma, in tempo per presenziare alla festa dei 26 anni di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. E anche nella Capitale, la loro presenza non è passata inosservata, tra paparazzate e foto e video postati sui social sulle loro fanbase.

Damiano e Dove al compleanno di Victoria a Roma

Damiano e Dove, pranzo tra amici e parenti romani

Damiano David Dove Cameron Victoria De AngelisStar e Vip