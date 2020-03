Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alle prese con la dieta: il video su Instagram spopola

editato in: da

Aurora Ramazzotti, come tutti, non esce di casa e racconta su Instagram come trascorre la sua giornata in compagnia di mamma Michelle Hunziker, del fidanzato Goffredo Cerza e dell’amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. E svela con ironia che il loro problema è che hanno fame.

La bella Ramazzottina pubblica su Instagram un video esilarante con la complicità di Michelle e scrive a commento: “La nostra quarantena un po’ fuori dagli schemi. La mia famiglia @therealhunzigram e @therealtrussardigram ha accolto anche @saradanielee e @kingcerz (che è rientrato da Londra) per poter superare questo momento insieme. Il problema? Lo stesso di tutti. Abbiamo fame. Eccone la testimonianza”.

Michelle, in t-shirt, pantaloni, sneaker e capelli raccolti, arriva con due borse della spesa stracolme e raccomanda ad Aurora e ai suoi amici, accolti in famiglia Trussardi-Hunziker, di non finire subito la scorta. “Mi raccomando, non mangiate come cavallette”, ammonisce la presentatrice svizzera.

Subito Sara Daniele la rassicura, essendo un ospite certo non si metterà a rovistare nel frigorifero. Goffredo deve darsi una regolata perché non va in palestra. E Aurora “è a dieta da una vita”. Affermazione che scatena le risate di tutti.

I buoni propositi di trattenersi col cibo però non vengono mantenuti. E i tre ragazzi mangiano di tutto, mentre Michelle deve difendere il frigorifero con tutte le forze. Finché sua figlia Aurora si mette in bocca un uovo intero con tanto di guscio per evitare di essere scoperta dalla madre. Stratagemma inutile perché viene subito beccata.

Ma l’armonia torna presto in famiglia e tutti cantano in onore del frigorifero.

Il video divertentissimo diventa in pochissimo tempo virale e i follower della Ramazzotti si precipitano a commentare, chiedendo di essere adottati pure loro dalla famiglia Trussardi-Hunziker. E c’è chi trova meraviglioso il rapporto di Aurora con Sara e Goffredo: “Bellissimo il rapporto tuo e di Sara!! Bello anche Goffredo. Adoro la tua mamma. Ah ciao Auri”.

Altri ironizzano: “La prova costume quest’anno sarà un successone”. Mentre qualcuno lo nomina il miglior video della quarantena.