L’estate di Michelle Hunziker e il duetto con Aurora per un ospite speciale

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Michelle Hunziker ha stregato il pubblico italiano per la sua bellezza ma anche per la bravura con cui riesce a condurre programmi televisivi di successo come il suo one-woman show Michelle Impossible. Ma una delle caratteristiche più apprezzate dell’ex moglie di Eros Ramazzotti è la sua simpatia, che riesce a trasparire da ogni suo impegno televisivo. Anche sul suo account Instagram, la conduttrice televisiva condivide di sovente contenuti divertenti e auto-ironici, spesso in coppia con la primogenita Aurora Ramazzotti. Di recente, però, Michelle Hunziker ha postato un nuovo filmato, in cui sono raccolti tutti i ricordi più belli dell’estate 2023. Tra questi un duetto speciale con la figlia, avuta dal famoso cantante italiano.

Michelle Hunziker: il video che racconta la sua estate

Michelle Hunziker è una delle regine di stile dell’estate italiana. La statuaria conduttrice televisiva svizzera ha infatti stregato i suoi fan con un bikini mozzafiato in pizzo bianco, immortalato in uno scatto postato su Instagram. La conduttrice di Striscia la Notizia ha sorpreso i suoi followers anche con un conturbante abito nero, indossato al matrimonio di Santo Versace.

Ma Michelle Hunziker è anche e soprattutto mamma di una grande famiglia allargata. Nel 1996 è nata Aurora Ramazzotti, frutto del matrimonio con Eros Ramazzotti, mentre nel 2013 e nel 2015 la conduttrice ha dato alla luce Sole e Celeste, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi. E mentre il rampollo della casa di moda italiana sembra aver trovato un’intesa con Dayane Mello, la conduttrice televisiva ha postato un video pieno di immagini che parlano di famiglia, gioia e amici.

Michelle Hunziker, infatti, ha condiviso un filmato con i frame più belli della sua vacanza in Sardegna. Ad aprire la raccolta di momenti unici, un video in cui la conduttrice si trova con la figlia Aurora Ramazzotti. Le due improvvisano un duetto per l’ascoltatore più speciale.

Michelle Hunziker canta Stand by Me con Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza. La nascita del più piccolo di casa ha reso nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che, da subito si sono mostrati emozionati e felici per il nuovo importante ruolo. La conduttrice televisiva, in particolare, ha spesso condiviso dei momenti teneri col nipotino e, di recente, l’ha voluto inserire anche nel video-racconto della sua estate 2023.

Infatti, ad aprire il filmato sono proprio Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, impegnate in un duetto canoro sulle note di Stand by Me. Mamma e figlia cantano insieme per divertire il piccolo Cesare Augusto.

Il filmato del racconto dell’estate della presentatrice televisiva poi continua sempre sulle note della celebre canzone e ci mostra una bellissima Michelle Hunziker in bikini barca e nei frame successivi sempre al mare con amici e parenti. Nel video anche i momenti di sport dell’amata conduttrice e un divertente passaggio nella Longevity Suite. Non mancano nel filmato, ovviamente i teneri momenti con le due figlie minori, Sole e Celeste, protagonista anche il genero Goffredo Cerza e i pelosetti di casa. A chiudere il racconto il piccolino di casa, tra le braccia della mamma Aurora Ramazzotti e la gioia di Michelle Hunziker in una serata nel momento di un brindisi.