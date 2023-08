Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi in vacanza con un’ex del GF Vip

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Tomaso Trussardi potrebbe avere un nuovo amore. Il condizionale è d’obbligo, almeno per il momento, ma le foto che ritraggono l’imprenditore e un’ex gieffina suggeriscono già una certa complicità: l’ex marito di Michelle Hunziker è stato infatti sorpreso in compagnia della bella modella brasiliana Dayane Mello, e pare che tra i due l’intesa non manchi.

Tomaso Trussardi, la nuova fiamma: complicità con Dayane Mello

Da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio, all’imprenditore della moda sono stati attribuiti diversi flirt, che lui non ha sempre prontamente smentito. L’ex marito della conduttrice di Striscia la notizia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, apparendo pochissimo anche al suo fianco ai tempi del loro matrimonio.

Pare però che per Trussardi sia arrivato il momento di voltare definitivamente pagina dopo il divorzio dalla showgirl: l’imprenditore è infatti stato “beccato” in compagnia di un’ex volto del GF Vip. Si tratta di Dayane Mello, bella modella brasiliana protagonista del reality show di Canale 5.

I due si sono incontrati lo scorso 29 luglio a Paestum, durante un evento legato al mondo della moda, il “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”: lei era la madrina ufficiale della kermesse, lui era lì per ritirare un premio per il suo ruolo manageriale nell’azienda di famiglia.

Sembra che tra i due l’intesa fosse palpabile, tanto che i presenti assicurano che tra i due ci sarebbe “un ottimo feeling”, visto che sono apparsi molto complici nel backstage prima della sfilata. A confermare una certa sintonia tra l’imprenditore e la modella degli scatti apparsi sui social e pubblicati da Gionathan Contino, l’hairstylist dell’evento, che ha condiviso tra le storie di Instagram due foto che immortalavano insieme Tomaso Trussardi e Dayane Mello, tra scherzi e risate.

In una delle foto la modella tiene in braccio anche Odino, l’amato levriero di casa Trussardi-Hunziker, istantanee che confermerebbero il legame tra i due. Nessuno degli interessati, almeno per il momento, ha confermato le indiscrezioni: sarà la volta buona per Tomaso?

Michelle Hunziker, la vita da nonna single

Mentre per Tomaso Trussardi si sta parlando di una nuova fiamma, Michelle Hunziker si gode una nuova fase della sua vita, quella di nonna single. La conduttrice e showgirl si sta dedicando al nipotino Cesare Augusto, vivendo ogni momento insieme a lui.

Non è alla ricerca di una nuova storia d’amore: separarsi da Tomaso, come aveva raccontato a Verissimo, “è è stato un grande dolore, paragonabile a un lutto”. Eppure nel tempo è riuscita a costruire con lui un rapporto equilibrato e sereno, soprattutto per il bene delle figlie, anche se ha escluso in più di un’occasione un ritorno di fiamma con l’ex marito.

“Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre“.