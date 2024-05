Giovanni Angiolini parla per la prima volta della storia con Michelle Hunziker: "Ci siamo frequentati in un periodo difficile della sua vita"

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Il 2022 è stato un anno molto difficile per Michelle Hunziker. Ricordiamo il divorzio da Tomaso Trussardi, annunciato a gennaio con una nota congiunta all’Ansa, dopo le indiscrezioni sulla crisi e sull’allontanamento. Poi, la storia estiva con Giovanni Angiolini: non sono mai stati rivelati troppi dettagli su quel periodo. Per la prima volta, a Ciao Maschio, è stato il chirurgo a parlarne: le dichiarazioni.

Giovanni Angiolini parla per la prima volta della storia con Michelle Hunziker

Sulla storia d’amore tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker non si è mai scoperto molto. Finita da tempo, la conduttrice è stata impegnata con Alessandro Carollo: la relazione si è conclusa nel 2024. Il chirurgo, in veste di ospite, ha preso parte al programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. In questa occasione, ha voluto fare chiarezza su quanto c’è stato, considerando che i motivi della rottura non sono mai stati svelati ad oggi.

“Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo difficile della sua vita e un periodo difficile della mia vita. Ci siamo fatti molto del bene. È una persona alla quale vorrò sempre bene, fondamentalmente perché la reputo, oltre che una bravissima persona, anche una persona di cuore. E quindi questo è fondamentalmente. Le storie hanno una durata… Però ti devi portare dentro tutto ciò che di buono c’è stato. Quello credo che sia importante”.

Il chirurgo ha aggiunto: “Se sei stato realmente innamorato di una persona credo che tu non possa mai mancarle di rispetto. Perché l’amore è un sentimento che non ha un inizio e una fine. L’amore continua. La relazione può finire, però gli amori, quelli veri, sono amori che durano tutta la vita a mio parere”. Dalle parole di Angiolini, si evince che c’è stato qualcosa di importante tra loro, ma che, purtroppo, la storia non è durata. Il bene, per fortuna, è rimasto, anche a distanza di quasi due anni.

Michelle Hunziker, le storie d’amore dopo Giovanni Angiolini

Dopo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker ha avuto una storia d’amore con Alessandro Carollo, con cui è stata vista per l’ultima volta alla fine del mese di febbraio. La relazione, che è stata ufficializzata a ottobre 2023, è terminata a marzo del 2024. La conduttrice non ha mai voluto parlare della storia con Carollo: da sempre, il suo desiderio è di mantenere il massimo riserbo sulla vita privata, tanto che l’ex coppia si sarebbe lasciata perché la Hunziker “vorrebbe dare maggiore priorità alle figlie”.

A maggio 2024, la Hunziker è stata sorpresa con Matteo Viezzer, che potrebbe essere la sua nuova fiamma, anche se la conduttrice ha ribadito di essere single. Sono stati sorpresi insieme da Diva e Donna, durante una cena con Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. Originario di Vittorio Veneto, Viezzer è il manager di un brand d’alta moda, oltre a essere il figlio di un noto ortopedico. Non si conoscono al momento ulteriori informazioni, ma è la “normalità” con i flirt della Hunziker, che preferisce far parlare il suo lavoro anziché la vita sentimentale.