Michelle Hunziker non nasconde più la relazione con Alessandro Carollo e intanto pare che anche il suo ex Giovanni Angiolini abbia ritrovato l'amore

Michelle Hunziker non si nasconde più. Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati in compagnia di Alessandro Carollo, la conduttrice di origine svizzera ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto con il suo nuovo amore, condividendo su Instagram alcuni scatti del loro romantico weekend nella sua terra natìa. Quel selfie che li ritrae felici e sorridenti non lascia spazio ad alcun dubbio e intanto, per una strana coincidenza, si torna a parlare del suo ex Giovanni Angiolini: anche lui, infatti, avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di una nuova fidanzata.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo non si nascondono più

Il divorzio da Tomaso Trussardi non è stato semplice per Michelle Hunziker e probabilmente anche per tale ragione ha deciso di tenere lontano dai riflettori la sua nuova relazione. Di Alessandro Carollo si parla ormai da settimane, complici le foto paparazzate dal settimanale Chi ma anche qualche “indizio” a mezzo social, che ha lasciato intendere come i due facciano sul serio.

Mancava soltanto la prova definitiva e alla fine è arrivata. Michelle ha condiviso diverse foto tra le sue storie di Instagram, che raccontano di un weekend di coppia nella sua amata Svizzera. Tutto normale, se non fosse che in ultimo tra queste ha fatto capolino anche la prima foto di coppia “ufficiale”: Alessandro è al suo fianco, entrambi sono agghindati con tuta e casco protettivo per una delle solite attività super sportive che a Michelle piacciono tanto e, non da meno, sorridono divertiti, probabilmente per una battuta. E sì, si vede lontano un miglio quanto siano felici insieme.

Ormai non sembrano esserci più dubbi sulla relazione con l’osteopata dei VIP e questa foto confermerebbe inoltre l’ipotesi circolata in queste ultime settimane. Michelle e Alessandro sarebbero una coppia già da alcuni mesi – c’è chi azzarda addirittura un anno – e lui sarebbe ormai da tempo un habitué nella sua casa di Milano.

Giovanni Angiolini ritrova l’amore con Viviana Vizzini

Per una strana coincidenza, Michelle Hunziker ha condiviso la prima foto di coppia con il suo Alessandro Carollo quasi contemporaneamente all’uscita di un altro gossip, a proposito di una persona che conosce più che bene. Ricorderete certamente l’affascinante medico Giovanni Angiolini, di cui si è abbondantemente parlato proprio per avere avuto una storia con la conduttrice di origini svizzere.

Ebbene, pare che anche Angiolini abbia ritrovato l’amore, stavolta al fianco di un volto noto ai telespettatori di Uomini e Donne. Dapprima si era parlato di un flirt con Roberta Morise – al momento impegnata con lo chef pluristellato Enrico Bartolini -, poi di un avvicinamento “sospetto” alla modella tedesca Hanna Weig. Adesso sembra che l’affascinante medico stia conoscendo la bellissima Viviana Vizzini, modella originaria di Caltanissetta che nel 2020 ha rappresentato l’Italia a Miss Universo, dopo essere stata una delle corteggiatrici del dating show di Maria De Filippi. La Vizzini è nota per una relazione con l’ex Tronista Andrea Damante, ma anche per essere diventata la nuova Bona Sorte di Avanti un Altro, il celebre programma di Paolo Bonolis.

“Se da un lato Michelle Hunziker ha trovato l’ennesimo nuovo amore (lo stimato dottor Alessandro Carollo) – si legge nel gossip condiviso da Sdl Tv -, dall’altro l’ultimo flirt ufficiale sempre della Hunziker, ovvero il dottore Giovanni Angiolini, è ripartito con un volto noto alla cronaca rosa: Viviana Vizzini che in passato ha frequentato Andrea Damante. Angiolini e la Vizzini, non appaiono insieme sui social, ma in questo momento stanno condividendo un weekend d’amore in montagna in Trentino, presso l’esclusivo Chalet et Foss. Michelle, invece, è innamorata del suo nuovo dottore… Lontana, lontanissima dai suoi ex storici”.