Fonte: IPA

Michelle Hunziker sarebbe di nuovo fidanzata. Niente di ufficiale, almeno stando ai profili social della conduttrice svizzera, ma sembra che ormai lei e quest’uomo misterioso stiano insieme da qualche tempo. A rivelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la prima a lanciare la nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, che si è detta certa dell’ultimo flirt dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Lei, ora, ha occhi solo per il nipotino Cesare Augusto che ha desiderato moltissimo e che oggi si sta godendo circondata dall’amore della sua grande famiglia.

Il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

“Stanno insieme da un anno ma solo adesso avrebbero deciso di rendere tutto ufficiale”. Potrebbe trattarsi però di Alessandro Carollo, osteopata vicino a moltissimi vip (tra cui anche Paola Barale), col quale ha condiviso una gita in moto nella giornata del 13 ottobre. Non ci sono dubbi intorno all’indiscrezione che in questi giorni circola insistentemente su Instagram e alla quale Michelle Hunziker non ha risposto, differentemente da quanto faceva all’indomani dalla separazione del suo secondo marito Tomaso Trussardi. È proprio con lui che si è ritrovata in occasione del compleanno della loro primogenita Sole, che ha festeggiato i suoi primi 10 anni con un party in grande stile.

I due non si sono nemmeno sfiorati, tantomeno guardati. L’amore è ormai finito da tempo e anche gli ultimi strascichi d’affetto – seguiti alla separazione comunque molto tranquilla – e gli ex coniugi Trussardi sembrano oggi più lontani che mai. Sempre insieme, certo, per le loro bambine che stanno crescendo insieme e che hanno protetto anche nel momento del divorzio. Le piccole sono serene e legatissime alla loro sorella maggiore, Aurora Ramazzotti, che le ha rese zie di Cesare il 30 marzo 2023.

Quando diceva di essere single

Eppure, non è passato molto tempo da quando Michelle Hunziker si professava single. Anzi, si è anche detta molto soddisfatta di questa condizione. Segno che aveva voluto dare un nuovo corso alla sua vita ma che sa anche dare il giusto peso alle persone che arrivano nella sua vita. Lo deve a se stessa e alla sua famiglia, che ha costruito con amore ma anche con fatica. Adesso, però, sembra che sia arrivato il momento di provare nuove emozioni, diverse, e che si sia concessa una nuova possibilità dopo i 10 anni che ha trascorso al fianco di Tomaso Trussardi.

In questi ultimi anni, ha recuperato anche il rapporto con Eros Ramazzotti e sono finalmente tornati a essere complici e amici. Merito anche del piccolo Cesare Augusto, che li ha resi nonni per la prima volta, e anche del tempo che ha permesso loro di appianare tutte le divergenze. Aurora è molto legata a entrambi e a tutti i suoi fratelli, in particolare a Raffaella Maria che è stata la sua prima sorella dopo i tantissimi anni trascorsi da figlia unica.

Dai social di Michelle Hunziker non arrivano però indizi di nessun genere. A differenza di quanto era successo per il suo breve flirt con Giovanni Angiolini, che era finito sulle copertine dei settimanali tedeschi che per primi avevano pubblicato le foto dei loro primi baci. Il loro amore non è durato che qualche mese e, oggi, non si parla praticamente più della loro storia.