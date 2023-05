“Non sono stata tanto da sola”: Michelle Hunziker rivela la nuova vita da single a “Verissimo”

Un momento speciale della sua vita: Michelle Hunziker è da poco diventata una splendida e giovanissima nonna, grazie alla nascita di Cesare Augusto, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti, ma anche dal punto di vista professionale con il ritorno insieme a Gerry Scotti alla guida di Striscia la Notizia. Tutto procede splendidamente come ha spiegato lei stessa a Verissimo, dove ha raccontato la vita da single e cosa le piace.

Michelle Hunziker, come vive l’essere single

È concentrata sulla famiglia e sul lavoro Michelle Hunziker, infatti per lei questo è un momento davvero ricco sotto tutti i punti di vista. L’ambito professionale l’ha vista nuovamente alle prese con Michelle Impossibile & Friends, il suo one woman show in cui ha portato sorrisi, riflessioni e un grande spettacolo di intrattenimento. Poi è tornata a condurre Striscia la Notizia e a farlo con un collega e amico come Gerry Scotti.

Dal punto di vista della vita privata, invece, è diventata nonna: Aurora, infatti, ha dato alla luce il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza e Michelle non ha mai fatto segreto della gioia grandissima che sta provando.

E l’amore? Quello è messo da parte da un po’ di tempo, la conduttrice è single e, a quanto pare, è felice così. Lo ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin insieme al collega e amico Gerry Scotti, anche lui nonno.

“Sono molto molto contenta – ha detto – sono in un momento estremamente sereno: dai come potrebbe essere altro”. La presentatrice le ha poi chiesto se è single. Scotti ha confermato che non vede messaggi e anche la diretta interessata ha ribadito “Niente”.

Poi ha spiegato come si svolgono le sue giornate: “Alla fine noi veniamo a lavorare, torniamo a casa, io porto le bambine a scuola o dalla scuola, Striscia – casa, casa – Striscia: incontri ne faccio pochi”.

E ha aggiunto: “Ma non è che è un problema. Sai che cosa è bello? Adesso non è che uno… cioè verrà prima o poi anche il desiderio di condividere il percorso con qualcuno, però la cosa bella è che dopo tutto il giorno di lavoro arrivi a casa, quando tutto tace che hai sistemato i cagnetti, i bambini e tutto: c’è quel silenzio meraviglioso, ti apri un libro, leggi, guardi una serie: non è male”.

Un elogio dello stare bene con sé stessi che non è sempre scontato e che Michelle ha ribadito spiegando che nella sua vita: “Non sono stata tanto da sola, ma poi non mi sento sola: per niente. Sono molto molto risolta sotto questo aspetto”.

Vita da nonna, Michelle Hunziker e l’entusiasmo per il nipotino Cesare

Una costante delle ultime interviste di Michelle Hunziker, è anche la gioia per la nascita del suo primo nipotino, Cesare Augusto, venuto alla luce un mese fa.

Proprio a Verissimo aveva rilasciato la prima intervista da nonna e, nel salotto di Silvia Toffanin, aveva parlato anche della nascita del piccolo e di come sua figlia Aurora Ramazzotti abbia affrontato quei momenti: “Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, ho visto nascere Cesare”.

E Michelle oltre a essere una nonna orgogliosa e felice, è anche splendida: i look strepitosi che sfoggia non mentono. Single e appagata, ha anche aggiunto – nella stessa occasione – che non è il momento dei legami sentimentali: “Non ci penso adesso, ho tante altre cose da fare”.