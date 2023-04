Michelle Hunziker a “Verissimo”, nuovo amore? “I corteggiatori fuggono”

Un momento felice e pieno per Michelle Hunziker: un periodo fatto di gioia e serenità dopo la nascita del nipote Cesare Augusto. Nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin, ha concesso la sua prima intervista da “nonna”, parlando non solo della figlia, Aurora Ramazzotti, ma anche di se stessa e del suo rapporto attuale con l’amore. No, non c’è nessuno al suo fianco per il momento, e per un “motivo” ben preciso.

Verissimo, Michelle Hunziker: nessun nuovo amore

Un pacchetto di un certo “peso”, così si è definita Michelle Hunziker nel salotto di Verissimo. Neo nonna dopo la nascita di Cesare Augusto – anche se per lei la vera nonna è solo Ineke, sua mamma – la Hunziker si sta concentrando sulle sue “cose da fare”, come ha ammesso lei stessa. Del resto, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha avuto solo una breve frequentazione con il medico Giovanni Angiolini.

“Mi hanno rovinato la piazza, adesso chi è che vuole stare con una nonna, dai?”, ha commentato ironicamente da Silvia Toffanin. Nessun nuovo amore, nessun legame stabile per lei per il momento: “Tre figli, il nipote, ci pensano due volte per il pacchetto”. Ma la verità è che, oltre al simpatico “i corteggiatori fuggono”, c’è di più. “Non ci penso adesso, ho tante altre cose da fare”. Non c’è spazio per l’amore per ora, o almeno così sembrerebbe.

Michelle Hunziker: i primi giorni da genitori di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Nel corso dell’intervista c’è stato largo spazio per parlare di Aurora Ramazzotti, diventata mamma per la prima volta di Cesare Augusto. La conduttrice ha elogiato non solo la figlia, ma anche il compagno, Goffredo Cerza. “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina”.

E ha aggiunto: “Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, ho visto nascere Cesare”. Un’emozione non da poco, che non potrà mai dimenticare.

Michelle Hunziker, nonna single a 46 anni

“Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l’età anagrafica”, c’è stato spazio, nel corso dell’intervista, anche per un tema importante, ovvero diventare nonni a una così giovane età. Nata il 24 gennaio 1977, la Hunziker ha 46 anni.

“Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo.”, in una delle ultime stories su Instagram ha voluto scherzare a riguardo, ma a Verissimo ha chiarito la sua posizione in merito. Perché vergognarsi di diventare nonni a una età “diversa” rispetto al previsto?

“Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”, ha chiosato la Hunziker a Verissimo, incalzata da Silvia Toffanin anche per un commento su Eros Ramazzotti. “Ormai ci chiamiamo nonno e nonna, fa ridere questa cosa, comunque anche lui è super emozionato”. Ed è anche innamorato: con Dalila Gelsomino fa sul serio, come ha raccontato la Hunziker da Pio e Amedeo a Felicissima Sera.