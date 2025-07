La bellezza statuaria di Michelle Hunziker in bikini ha ricevuto moltissimi commenti positivi. La conduttrice ha condiviso anche una dedica per il nipotino

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta vivendo un’estate da sogno al fianco delle persone che ama di più. Nelle ultime settimane, infatti, la presentatrice è stata avvistata più felice che mai al fianco di un nuovo fidanzato, Nino Tronchetti Provera, di cui sembra molto innamorata e con cui è uscita allo scoperto durante un attesissimo concerto.

Oltre il momento positivo, a livello sentimentale, dopo una stagione televisiva piena di successi, come la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2024, la conduttrice ha deciso di mettere in pausa le sue attività lavorative e di prendersi un periodo di relax, al fianco della sua famiglia. Dal posto di villeggiatura la presentatrice ha condiviso delle foto che immortalano il suo fisico mozzafiato, esaltato da un bikini nero effetto pelle.

Michelle Hunziker, il bikini nero

Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze in una meravigliosa villa con piscina, in cui si trovano anche le sue tre figlie: Sole e Celeste Trussardi e Aurora Ramazzotti. La primogenita della conduttrice televisiva ha raggiunto il luogo di villeggiatura insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro piccolino, Cesare Augusto Cerza. Il nipotino è la gioia di nonna Michelle che spesso lo immortala nei suoi contenuti social.

Ma l’ultimo post social della presentatrice ha fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori visto che si trattava di alcuni suoi scatti in un particolare costume nero, che esaltava ulteriormente la sua bellezza statuaria. Il bikini di Michelle Hunziker, infatti, era in una particolare stoffa brillante che dava l’illusione si trattasse di pelle. La parte superiore del costume presentava delle stecche nella parte centrale e nessun laccetto o bretellina.

La conduttrice ha accompagnato il suo look da mare con un paio di grandi occhiali da sole con taglio dritto nella parte superiore e ha raccolto i suoi capelli in uno chignon. La bellezza di Michelle Hunziker ha ricevuto moltissimi commenti positivi: “Non ci sono più le nonne di una volta”, “Le ventenni a prendere appunti” e “Una donna unica”. Ma in molti l’hanno definita anche: “La nonna più bella d’Italia”. Proprio al suo amato nipotino Cesare Cerza la conduttrice televisiva ha in seguito indirizzato una tenera dedica.

Michelle Hunziker, la dedica per Cesare

Michelle Hunziker è una delle nonne più belle d’Italia, visto che la figlia avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, l’ha resa nonna il 30 marzo 2023. Il piccolo nipotino è ovviamente molto amato dalla nota nonna che, di recente, si sta godendo un periodo di vacanza in sua compagnia. Michelle Hunziker ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram ufficiale anche una dolce dedica per il cucciolo di casa: “Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e tanta ancora da scoprire, da conquistare insieme a te. Nonna”. La presentatrice ha accompagnato il suo messaggio digitale per il nipote con un cuore rosso e con le note di Per me per sempre del nonno Eros Ramazzotti, che ha anche taggato nella story.

In seguito Michelle Hunziker ha tributato delle parole piene d’affetto anche per la figlia Aurora Ramazzotti e il genero Goffredo Cerza: “Coppia bellissima”.