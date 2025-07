Michelle Hunziker bacia Eros, ma c’è anche il nuovo fidanzato: la famiglia allargata che ci fa sognare

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel vedere Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ancora vicini, sorridenti, complici. E se a Mykonos spunta anche il nuovo fidanzato di lei, Nino Tronchetti Provera, il quadro si completa come in una foto di famiglia che sa di armonia, coraggio e nuove possibilità. Una vacanza che diventa simbolo di un amore che cambia forma ma non sostanza. E che ci fa sognare — ancora, e più di prima.

Michelle Hunziker, una vacanza da copertina (con ex, fidanzato e figli)

Sole splendente, mare di Mykonos e una famiglia allargata degna delle migliori commedie romantiche: ci sono tutte le persone che contano nella vita della conduttrice, da Aurora Ramazzotti al piccolo Cesare, dalle figlie Sole e Celeste fino al suo grande amore di ieri, Eros Ramazzotti, e al compagno di oggi, Nino Tronchetti Provera.

Uno scatto condiviso sui social ha fatto il giro del web: Michelle che bacia Eros sulla guancia, con quell’intimità tenera e familiare che solo i grandi amori riescono a conservare. Ma nello stesso carosello di immagini, c’è anche Nino, elegantissimo, discreto, partecipe. Nessuna rivalità, nessun gelo: solo sorrisi e abbracci, come in una favola moderna dove nessuno viene messo da parte.

Un dettaglio che non passa inosservato? Michelle Hunziker si è mostrata rilassata e radiosa in bikini bianco a fascia, con pareo annodato in vita e capelli sciolti al vento. Un look minimal ma curato, perfetto per il mare greco, e in linea con il suo stile: chic ma accessibile, glam senza ostentazione.

Che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti abbiano un legame unico è ormai cosa nota, ma ogni volta che i due appaiono insieme, il pubblico sogna. Quel bacio sulla guancia ha il potere di riaccendere emozioni che sembravano sopite, alimentando la fantasia di chi spera in un ritorno di fiamma. Eppure, la verità è forse ancora più affascinante: Michelle ed Eros hanno trovato un nuovo equilibrio, quello raro e prezioso che permette a due ex di continuare a volersi bene, rispettarsi e condividere una famiglia — anche quando le dinamiche si complicano.

In questa vacanza multigenerazionale a Mykonos, c’è spazio per tutti: Aurora, bellissima in maxi dress crochet effetto vedo-non-vedo, accanto al compagno Goffredo Cerza; Cesare, il nipotino che Michelle ama alla follia; le piccole Celeste e Sole, in versione mini sirenette. Ma c’è anche Nino Tronchetti Provera, presente con naturalezza, partecipe ma mai invadente. La foto in cui Michelle lo abbraccia, poco dopo il bacio a Eros, racconta più di mille parole: “Le persone che amo”, scrive lei, come se fosse la cosa più semplice del mondo.

Una nuova idea di amore (e di famiglia)

“Cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati !!!!!” ha scritto Michelle Hunziker a corredo delle immagini più virali dell’estate. È questo il messaggio che passa: l’amore può cambiare forma, ma non deve finire.

Può passare dal romanticismo alla complicità, dalla passione alla gratitudine. E Michelle lo sa bene: dopo la separazione da Tomaso Trussardi (padre delle sue due figlie più piccole), ha scelto la strada dell’inclusione, del rispetto reciproco, della coesistenza tra passato e presente.

A colpire non è solo la dinamica affettiva tra i protagonisti, ma anche la cura con cui Michelle gestisce la sua immagine pubblica: mai sopra le righe, sempre in equilibrio tra dolcezza e determinazione.