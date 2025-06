Chi è Nino Tronchetti Provera, il nuovo amore di Michelle Hunziker

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

È elegante, riservato e lontano dai riflettori, ma in questi giorni il suo nome è finito su tutte le copertine. Perché Nino Tronchetti Provera è l’uomo che ha fatto capitolare Michelle Hunziker, la conduttrice più amata d’Italia, la stessa che negli ultimi tempi aveva sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Dopo mesi di indiscrezioni e congetture, ecco finalmente le foto che confermano tutto: i due sono stati immortalati mano nella mano a Milano, sorridenti, rilassati, complici. E il mondo del gossip non parla d’altro.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Ma chi è davvero Nino Tronchetti Provera, l’uomo che ha conquistato il cuore di Michelle Hunziker? Classe 1968, romano di nascita, è un imprenditore e manager stimato nel mondo della finanza sostenibile. Dopo la laurea con lode in Economia Aziendale alla Luiss e un MBA all’INSEAD, inizia la sua carriera da McKinsey & Co, dove fonda la practice ambientale. E proprio lì capisce che il futuro, per davvero, sarà green.

Nel 2007 fonda Ambienta, oggi uno dei più grandi fondi di private equity in Europa specializzati in investimenti sostenibili. Con sede a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce oltre 3 miliardi di euro e ha l’ambizione di finanziare aziende che riducono l’inquinamento, migliorano l’efficienza delle risorse e lavorano per un pianeta più sano.

Un visionario concreto, potremmo dire, capace di coniugare numeri e coscienza ambientale. “L’ambiente non è solo un fatto etico, è un’opportunità di business” ha detto in un’intervista. Un’affermazione forte, lucida, che racconta bene il suo approccio pragmatico e contemporaneo.

Le origini, la carriera e la vita privata

Nino Tronchetti Provera è cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera (ex amministratore delegato di Pirelli) ed è anche lo zio di Giovanni, noto per la sua passata relazione con Chiara Ferragni. È cresciuto in una famiglia che da generazioni rappresenta uno dei nomi più solidi dell’industria italiana, ma ha sempre preferito muoversi con discrezione, costruendosi una carriera solida e indipendente.

In passato è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice di eventi d’arte. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. Un padre affettuoso, raccontano fonti vicine, e un uomo dallo stile elegante, mai ostentato, molto attento alla discrezione e alla misura.

La sua esperienza non si limita al mondo della finanza: è stato amministratore delegato di Finsiel, direttore generale di Olivetti, ha partecipato alla fondazione del Kyoto Club ed è presidente della Fondazione Ambienta, oltre che consigliere della Fondazione San Patrignano. Un curriculum vastissimo che lo rende molto più di un “finanziere”: Nino è un uomo d’idee, con uno sguardo aperto sul futuro.

La prima uscita ufficiale: baci, carezze e sguardi d’intesa

A pubblicare lo scoop è stato il settimanale Oggi, con una serie di immagini che raccontano molto più di mille parole. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera passeggiano per le vie del centro meneghino con passo lento e innamorato.

E pensare che solo qualche giorno fa Michelle aveva scherzato in tv, dicendo: “Per il pubblico sono ancora single, non so per quanto tempo ancora”. Parole rivelatrici, che oggi suonano quasi come un piccolo indizio lasciato apposta.

La prima uscita pubblica risale a febbraio 2024, quando Michelle e Nino vennero fotografati all’uscita del ristorante Bacaro in via Montenapoleone. Una cena durata quasi tre ore e mezza, iniziata con lui che la aspettava sotto casa. All’epoca i due furono molto discreti: niente effusioni, niente conferme. Anzi, nelle settimane successive, Michelle fu vista con altri uomini e i gossip si rincorrevano senza mai centrare il bersaglio.

Eppure qualcosa stava accadendo. Forse stavano semplicemente aspettando il momento giusto. E quel momento è arrivato adesso, quando le foto parlano da sole e non c’è più bisogno di nascondersi.