Altro che crisi, l’intesa tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera procede a gonfie vele. Solo pochi giorni si era vociferato di una rottura tra i due ma in realtà la coppia è più unita che mai. E l’imprenditore avrebbe addirittura deciso di omaggiare la sua dolce metà con un regalo assai prezioso che segna il prossimo passo della loro liaison: la convivenza.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera stanno ancora insieme

Solo pochi giorni fa, Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera — nata sotto il segno della discrezione e della riservatezza — sarebbe giunta al capolinea. Ma ora il settimanale Oggi ribalta completamente la narrazione: altro che addio, tra la conduttrice e l’imprenditore l’amore sembra diventare granitico col tempo che passa.

Secondo quanto riportato dal magazine, Nino avrebbe addirittura voluto suggellare il legame con un dono da capogiro legato al loro primo incontro: una splendida residenza dal valore di 14 milioni di euro. Tra i due tutto sarebbe iniziato in modo del tutto casuale: Michelle e Nino si sarebbero conosciuti in un’agenzia immobiliare di Milano.

Entrambi, infatti, erano alla ricerca di una nuova casa e si sarebbero innamorati dello stesso appartamento di lusso, a due passi da piazza San Babila a Milano. Da lì, sarebbe scoccata la scintilla. E ora Tronchetti Provera ha acquistato l’intera palazzina, un gioiello da 14 milioni di euro, che è pronto a condividere con la showgirl svizzera.

Da lì, il passo è breve: a quanto pare il raffinato edificio con giardino privato diventerà presto il loro nido d’amore. Un gesto simbolico, certo, ma anche una dichiarazione d’intenti: costruire insieme qualcosa di solido e duraturo, lontano dalle voci e dalle superstizioni.

Già, perché la dimora in questione, secondo la leggenda meneghina, non avrebbe portato fortuna alle coppie che l’hanno abitata in passato. Ma Michelle e Nino non sembrano preoccuparsene affatto. Anzi, il loro “investimento sentimentale” appare come la risposta più elegante alle malelingue.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera è un imprenditore e finanziere italiano, conosciuto per la sua discrezione e il suo profilo internazionale nel mondo degli investimenti sostenibili. Laureato in Economia alla Columbia University di New York, ha costruito la sua carriera nel settore della finanza e dell’imprenditoria green. È nove anni più grande di Michelle Hunziker.

È managing partner e co-fondatore del fondo Ambienta, uno dei più importanti fondi europei dedicati alla sostenibilità ambientale, con investimenti mirati alla transizione ecologica e all’innovazione industriale.

Appartenente a una delle famiglie più note dell’imprenditoria italiana — è cugino di Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli — Nino ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dai riflettori e dal gossip. Tuttavia, negli ultimi tempi il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per la relazione con la Hunziker. La coppia, apparsa per la prima volta insieme nel 2024, ha scelto di vivere la storia con riserbo, nonostante la curiosità mediatica.

Di carattere pacato e raffinato, Tronchetti Provera è descritto come un uomo colto, appassionato di arte, viaggi. In passato è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice di eventi d’arte. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra.