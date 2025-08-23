Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera innamorati, le vacanze in barca

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono sempre più innamorati. I due sono stati paparazzati durante una vacanza in barca, nelle acque di Amalfi, fra sorrisi e tenerezze che svelano un legame sempre più profondo.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera innamorati

Sorrisi, sguardi complici e carezze: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono sempre più innamorati. L’imprenditore e la conduttrice sono stati paparazzati durante una vacanza in barca ad Amalfi. La storia d’amore procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici. Negli scatti pubblicati da Gente che documentano la vacanza, la coppia appare particolarmente affiatata. Michelle sfoggia un look elegantissimo, con shorts, occhiali da sole e cappello di paglia, mentre tiene per mano il compagno.

Dopo un lungo periodo da single, seguito dall’addio al marito Tomaso Trussardi, Michelle sembra aver trovato finalmente la felicità, scegliendo di vivere alla luce del sole la relazione con Nino Tronchetti Provera. Non a caso la conduttrice ha già presentato il compagno a tutta la famiglia. Qualche tempo fa Nino aveva partecipato al concerto di Vasco insieme a Michelle e Aurora Ramazzotti, mentre poco dopo il manager era volato in Grecia con tutta la famiglia di Michelle, incontrando anche Eros Ramazzotti, ex marito della Hunziker.

L’amore fra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti

55 anni e una laurea in economia aziendale, Nino Tronchetti Provera è il cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni. Il manager lavora nel settore degli investimenti sostenibili e della finanza. In passato è stato sposato con la fotografa e gallerista Francesca Malgara da cui ha avuto tre figlie: Camilla, Allegra e Virginia.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi i due si sarebbero incontrati grazie ad un appartamento di lusso a Milano. Sia Michelle che Nino si sarebbero rivolti allo stesso agente immobiliare e si sarebbero conosciuti perché entrambi volevano comprare un immobile. Da quel momento non si sarebbero più lasciati, iniziando una frequentazione inizialmente segreta, per poi uscire alla luce del sole.

Nonna di Cesare, nato dal legame fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ma anche mamma delle piccole Celeste e Sole, frutto del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sta vivendo un momento magico della sua vita, segnato da una grande serenità.

“A 19 anni ero già madre, matura e responsabile, ma avevo tante insicurezze – aveva raccontato qualche tempo fa a La Repubblica, parlando della sua vita -: cercavo il mio posto nel mondo, avevo bisogno di essere accettata. Oggi sono consapevole di ciò che desidero, scelgo con chi stare, non temo più il giudizio degli altri. Ho i miei problemi, certo, ma li gestisco senza farmi travolgere. Vivo nel qui e ora e non tornerei mai indietro”.

La conduttrice in quell’occasione aveva anche parlato d’amore: “Amore e famiglia sono in cima alla lista, sempre. Se riesci a dare la priorità a ciò che conta davvero, la bellezza viene da sé. Il lavoro è importantissimo per me, ma viene dopo. È un equilibrio che mi fa stare bene”.